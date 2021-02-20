華青之死 連署逾12萬 周日紐約示威

陳智博與養父母。(家人提供)

賓州19歲華裔青年陳智博 (Christian Hall)因精神失控遭警開七槍擊斃事件，死者家屬上周於臉書 公布網路連署要求獨立調查涉案警員，目前累計已超過12萬人簽名，目標為15萬。家人、律師、維權人士及民選官員本周日並將於紐約華埠舉行示威。

本報先前報導，陳智博因受抑鬱情緒折磨，去年12月30日精神錯亂。州警表示，他持槍站在門羅郡(Monroe)漢彌爾鎮(Hamilton Township)附近的I-80高速公路陸橋上，舉止異常，警方要求他將武器放下，但後來他又伸手去拿槍，州警稱他「在某一時刻顯得不配合(uncooperative)，並用槍指向警察 」，因此開槍將他擊斃。

陳的家人不服，向聯邦法院提出民事侵權訴訟，代表律師克魯普(Ben Crump)表示，目擊者現場錄影，顯示陳智博當時已舉起雙手投降。

家人表示，陳智博(Chen ZhiBo)是2002年被非裔養父、菲律賓裔養母費(Fe Hall)自中國領養來的孩子，來美後，一度居住紐約，後搬至賓州。他患有「注意力不足過動症」(ADHD)和「反應性依戀障礙」(RAD)， 社交生活因疫情受限，後來又因確診新冠肺炎被迫隔離兩周，對他是非常大的打擊，可能導致事發當天有輕生念頭。

父親於臉書指事件為謀殺，應交門羅郡之外的第三方檢察官調查，期間涉案州警應停薪。上周數十名維權人士在費城市政府示威，指此悲劇再次證明警察無力處理精神失常事件。連署網址：https://bit.ly/2MJtJ2u。

曼哈頓示威時間21日下午2時，地點在下城富利廣場(Foley Square)，臉書：https://bit.ly/37sk3kc。