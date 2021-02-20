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勇於挑戰 華夏中校「雲春晚」精采登台

記者劉偉╱新澤西州報導
華夏普蘭斯堡分校的相聲「反義詞」。(網路截圖)
華夏普蘭斯堡分校的相聲「反義詞」。(網路截圖)

華夏中文學校總校日前舉辦「海投-華夏雲春晚」， 各分校選送25個精采節目，包括舞蹈、詩歌、演唱、小品等，多為集體節目。線上觀眾近300人參與。中國紐約總領事館也發來賀函。

晚會由副總校長遊牧和李崢主持，巧妙地通過主持串詞把25個節目鑲嵌在「他鄉亦故鄉」的主線中，讓大家的情感在他鄉凝結融和。現場抽獎、有獎問答和校長互動更是把晚會推向高潮。家長感動地說：總校的慶春活動給家長、學生、老師帶來濃郁過年氣氛。

近三個小時的雲春晚，凝聚許多人的默默付出，晚會從主題策畫到後期製作歷時一個半月。在無法集中排練的情況下，華夏師生克服困難，通過大量後期合成製作，呈現驚豔的效果。

晩會前製作的宣傳短片，思鄉守望的主題和節目精采片段，讓人翹首期待。「雲春晚」是華夏史上的首創，體現了華夏人直面困難，勇於挑戰，積極樂觀的精神風貌。其中技術支援是最關鍵的部分，總校聚集了有經驗有技術的多位義工，組成最強團隊，通過四次彩排，確保演出的流暢性與視頻清晰度都達到了最佳效果。

主辦方感謝晚會贊助商「海投全球」，以及為晚會提供購物券的樂天超市。

華夏中文學校總校舉辦「海投-華夏雲春晚」，各校踴躍參與。圖中為總校長張涼。（記者...
華夏中文學校總校舉辦「海投-華夏雲春晚」，各校踴躍參與。圖中為總校長張涼。（記者劉偉現場網路截圖）
Mei Dance Studio的舞蹈《愛我就抱抱我》。（記者劉偉現場網路截圖）
Mei Dance Studio的舞蹈《愛我就抱抱我》。（記者劉偉現場網路截圖）
華夏大紐約分校的《華裔美國人》。（記者劉偉現場網路截圖）
華夏大紐約分校的《華裔美國人》。（記者劉偉現場網路截圖）
華夏大費城分校歌曲聯唱《新年快樂》。（記者劉偉現場網路截圖）
華夏大費城分校歌曲聯唱《新年快樂》。（記者劉偉現場網路截圖）

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