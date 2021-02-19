新州百年遊樂園將法拍 與疫情無關

克萊蒙頓遊樂園及水上樂園，日前宣布進入法拍程式。(skyauction)

新澤西州 擁有114年歷史的克萊蒙頓遊樂園及水上樂園(Clementon Park and Splash World)，日前宣布進入法拍程序。該遊樂園是全美歷史最悠久的樂園之一，占地25英畝的湖面和占地27英畝的樂園將全部或單獨拍賣 。

新州 先進傳媒(NJ Advance Media)報導稱，克萊蒙頓遊樂園是新州南部幾代人共同的記憶，陪伴無數兒童成長。樂園2019年突然對外關閉，與此後爆發的新冠疫情無關。

克萊蒙頓遊樂園是當地地標，最著名的遊樂設施包括110呎高、2602呎長的木質過山車「Hellcat」；水上樂園中不僅有各類水上遊樂設施，還有一個2萬3000呎大的衝浪池，能裝下30萬加侖的水。拍賣將包括酒牌和財產中的所有物品。

儘管充滿回憶，但該遊樂園也曾在2017年被新州先進傳媒列入新州最危險遊樂園榜單，位列第四位；過山車Hellcat則是園區內最多次導致遊客受傷的設施。許多遊客也在tripadvisor等網站上給水上樂園差評，因為樂園缺乏人手、關閉多個遊樂專案等。

樂園目前由俄克拉荷馬州公司Premier Parks擁有，2019年的估值為425萬元，該公司並未做出評論，但公園已不再出現在該公司全美和夏威夷的14個遊樂園地圖上。