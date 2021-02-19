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拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

疫苗疏失影響10萬人 賓州議會要查

記者呂賢修／綜合報導
賓州疫苗施打因作業疏失導致延誤。(美聯社)
賓州疫苗施打因作業疏失導致延誤。(美聯社)

賓州衛生廳上周末向聯邦申報疫苗施打狀況時發現，施打單位要求20萬劑莫德納第二劑疫苗，比官員估計多5萬7000劑，隨後證實有大量指定為第二劑的疫苗，被錯誤當成第一劑施打，導致3月中之前，約10萬居民的第一劑、第二劑預約日期可能因此延後，州議會已要求調查。

衛生廳發言人Barry Ciccocioppo表示，相信是因溝通不良引起，目前仍在調查多少施打單位有類似錯誤。因為最近一個多月，州府持續提醒施打的醫院、藥房不要因為擔心聯邦無法履行承諾的供應量，而刻意將部分疫苗存在冰箱充當第二劑。

但當莫德納依州府估計的需求，直接對施打機構撥發疫苗時，包裝箱並無明顯區隔第一、第二劑的標示，導致大量第二劑被當成第一劑施打。官員提醒，雖然因短缺導致延誤，除非收到取消通知，民眾不應假設接種時間被延後，仍應按預約前往。

州參議員Katie Muth表示並不意外，因為疫苗處理過程不夠透明。上周，包含Muth在內，13位選區包含徹斯特郡的州議員聯合發函州衛生廳，要求撥發更多疫苗給該郡，並增加與地方衛生局的溝通。徹斯特郡人口全州第六多，但所分到的疫苗量卻排第33。

賓州國會眾議員Mary Gay Scanlon指，類似現象如檢測劑、呼吸機，從川普政府便不斷發生，地方政府難以有限的訊息擬定優先施打順序及疫苗分配。她月前發函總統拜登，呼籲分配疫苗時也應考慮區域內實際高危人口數。

費城衛生局則澄清，當地並無類似意外導致的疫苗短缺，但的確因近日大雪運送延誤，某些疫苗站可能在恢復供應前暫時關閉。

疫苗 賓州 拜登

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