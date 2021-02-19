我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

鵝毛大雪襲新州 疫苗接種站關閉 民眾恐需重新預約

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪。(美聯社)
新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪。(美聯社)

新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪，雪片大如鵝毛十分罕見。州長墨菲指冬季風暴將在未來幾天給疫苗的供應和分配造成問題，「由於天氣狀況，我們知道將會出現供應鏈問題，預期交付量無法如期到達，這可能導致許多民眾需要重新預約。」

 影音來源：記者謝哲澍

冬季風暴導致密德薩斯(Middlesex)、摩利斯(Morris)、博林頓(Burlington)和博根郡(Bergen)的大型疫苗站點關閉。墨菲說，預約接種疫苗者應該已接到電話，將以電子郵件或短信重新安排預約，人們絕對不要冒險前往接種站。

衛生廳長Judith Persichilli指出，大部分接種站將利用現有庫存為已經預約的人接種疫苗。本周疫苗運送延誤，如果疫苗站沒有更多庫存，將為民眾重新安排預約。

交通運輸廳發布冬季天氣警報，敦促居民避免不必要的旅行，限制商用車輛的行駛，牽引拖車、CDL卡車、休閒車和摩托車禁止上高速，禁令預計將於19日解除。

FlightAware統計顯示，截至18日下午已有94班航班取消。軌道交通則基本不受影響，新州運輸局(NJ Transit)、賓州東南捷運系統(SEPTA)班次照常；港務局交通公司高速線(PATCO)當日按照雪天班次發車，預計19日恢復正常。

新州四大電力公司表示已準備好提供額外供電，如果電線被樹木壓斷則將增加搶修人員。居民可通過能源公司網站、應用程式或電話立即報告斷電情況，在等候期間留在室內，如欲與維修人員對話，則應保持社交距離。

搶修電話：PSE&G：(800)436-PSEG；JCP&L：發送短信REG至：544487；大西洋電力：(800)833-7476；羅克蘭電力：(877)434-4100。

新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪，雪片大如鵝毛十分罕見。(記者...
新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪，雪片大如鵝毛十分罕見。(記者謝哲澍/攝影)

疫苗 風暴 新州

上一則

MBTA削減服務 或影響麻州長期住房政策

下一則

MBTA 3月14日起調整地鐵公車服務

延伸閱讀

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約
VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲
餐館擴大室外營業 新州新法放寬

餐館擴大室外營業 新州新法放寬
新州准許餐館擴大室外營業

新州准許餐館擴大室外營業
新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站

新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站
新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%