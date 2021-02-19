鵝毛大雪襲新州 疫苗接種站關閉 民眾恐需重新預約

新州18日迎來冬季風暴，局部地區有最多超過1呎降雪。(美聯社)

新州 18日迎來冬季風暴 ，局部地區有最多超過1呎降雪，雪片大如鵝毛十分罕見。州長墨菲指冬季風暴將在未來幾天給疫苗 的供應和分配造成問題，「由於天氣狀況，我們知道將會出現供應鏈問題，預期交付量無法如期到達，這可能導致許多民眾需要重新預約。」

影音來源：記者謝哲澍

冬季風暴導致密德薩斯(Middlesex)、摩利斯(Morris)、博林頓(Burlington)和博根郡(Bergen)的大型疫苗站點關閉。墨菲說，預約接種疫苗者應該已接到電話，將以電子郵件或短信重新安排預約，人們絕對不要冒險前往接種站。

衛生廳長Judith Persichilli指出，大部分接種站將利用現有庫存為已經預約的人接種疫苗。本周疫苗運送延誤，如果疫苗站沒有更多庫存，將為民眾重新安排預約。

交通運輸廳發布冬季天氣警報，敦促居民避免不必要的旅行，限制商用車輛的行駛，牽引拖車、CDL卡車、休閒車和摩托車禁止上高速，禁令預計將於19日解除。

FlightAware統計顯示，截至18日下午已有94班航班取消。軌道交通則基本不受影響，新州運輸局(NJ Transit)、賓州東南捷運系統(SEPTA)班次照常；港務局交通公司高速線(PATCO)當日按照雪天班次發車，預計19日恢復正常。

新州四大電力公司表示已準備好提供額外供電，如果電線被樹木壓斷則將增加搶修人員。居民可通過能源公司網站、應用程式或電話立即報告斷電情況，在等候期間留在室內，如欲與維修人員對話，則應保持社交距離。

搶修電話：PSE&G：(800)436-PSEG；JCP&L：發送短信REG至：544487；大西洋電力：(800)833-7476；羅克蘭電力：(877)434-4100。