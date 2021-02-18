華裔兩代人身分認同衝突 PCE線上講座把脈開藥方

陸穎強調身分認同的重要性：當人對自己的某種身分充分認同的時候，就有充足的內在驅動力去學習提高、克服困難。(PCE)

父母子女教育 俱樂部(PCE)日前舉行「華裔 兩代人的身分認同和文化自信」系列線上講座，第一期吸引近300人參加，以心理學、教育學和文化比較知識對移民父母和二代子女的自我認知和發展進行探討，引發許多華人深思。

視頻來源：PCE

紐約大學Steinhardt人文教育學院教授陸穎，邀請與會者談自己最重要的五個身分：從祖母到青年、從科學家到藝術家，彰顯多重身分的綻放。陸穎強調身分認同的重要性，當人對自己的某種身分充分認同的時候，就有充足的內在驅動力去提高學習、克服困難；如果對身分缺乏認同，這個身分的發展就會受到壓抑。

陸穎指出，在新大陸生存扎根的壓力，往往使父母輩的「努力打拚的新移民」身分得到強化，壓抑了自己的其他多重身分，也因此格外重視家庭、寄望後代，而相對忽視美國 社會和自身發展。二代子女一直在美國學校受教育，認知和經歷則與父母完全不同，容易造成矛盾。

她鼓勵父母們充分利用陪伴孩子成長的契機，實現自己作為華裔美國人的二次成長、拓展視野，在保持中國文化自豪感的同時，學習了解美國歷史、社會、文化並積極參與，既有利於和孩子深入交流、加強連結，也有助於自己在職場和社區的進一步發展，並增強自己內心的歸屬感、幸福感。

麻州先鋒中英雙語學校校董段煉，介紹美國教育心理學界關於人格發展的理論，指教育者要充分尊重青少年發展的客觀規律；並以案例印證健康的心理認同對青春期發展的關鍵作用，鼓勵家長們發揮積極影響，明確教育孩子為自己的族裔身分感到自豪，同時也尊重和了解其他族裔。

華夏大紐約中文學校優秀教師台進強，則從華裔美國人歷史和中美文化比較的角度，為聽眾提供了大量充實有趣的內容，並展示如何利用周末中文學校平台，提升華裔青少年的身分認同，幫助他們對中美兩種文化都有積極客觀的理解，能夠綜合平衡兩種文化，建立堅實的雙文化自信。

PCE第二期身分認同系列講座題為「青年論壇和兩代人對話」，將於2月20日(周六)美東時間下午3至5時舉行，有華裔二代參與現身與一代交流。註冊參加： PCEclub2.eventbrite.com；聯繫人：Laura Liu [email protected]、Lei Xu [email protected]。