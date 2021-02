費城必要行業估4月底完成疫苗注射 一般民眾6月f起接種

本周五、周六,華埠旁的賓州會議中心(Convention Center)將再次開放疫苗站。(美聯社)

費城 衛生廳長Tom Farley周二透露估計的新冠疫苗 施打時間表,指若一切順利,包含一線民生必需工作人員等1B優先群體,有望4月底前施打完畢,5月則是1C,6月為第二階段,開放所有人,希望7月底前為全市願意接種者完成施打。本周五、周六,華埠旁的賓州會議中心(Convention Center)將再次開放疫苗站。

他表示,疫苗施打進度緩慢,全市80萬人已登記,目前僅15萬人接種,其中7萬2000人完成兩劑。上述時間表是基於聯邦政府 表示已訂到6億劑疫苗,計畫秋天前完成全面施打。但將取決於疫苗生產速度,以及費城能分配到的劑量。

市府指,本周獲得1萬700劑輝瑞、1萬5600劑莫德納疫苗,額外4900劑將直接撥發給 Rite Aid 及Shop Rite連鎖藥房,但本周疫苗運送因天氣拖延,聯邦政府保證至少未來三周數量不會減少。

1B優先,包含一線民生必需人員、75歲以上,以及有高危病史者,目前仍持續施打。登記網址:www.phila.gov/businessvaccine,或撥打311。下周將開放多處社區疫苗站,目前選址包括:Community Academy of Philadelphia Charter School in Harrowgate,Martin Luther King Older Adult Center in North Philadelphia;,University of the Sciences in West Philadelphia,本周將公布更多。

公鹿郡近日再次發生已預約者被臨時取消、更改日期,郡政府發言人指主因個人登記訊息被社交媒體不當轉傳,吸引數百人登記導致當機。至於是否因此登記者均需事先證明符合資格,郡府並無回應。

新冠肺炎目前在費城已奪去3000人性命,超過11萬人確診。相關數字持續下降,至上周末,近七天每日平均新增確診242例、確診率3.8%,前一周為323例、5.3%。1月首周死亡92人,最後一周37人。