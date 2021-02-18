我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

費城必要行業估4月底完成疫苗注射 一般民眾6月f起接種

記者呂賢修╱綜合報導
本周五、周六，華埠旁的賓州會議中心(Convention Center)將再次開放疫苗站。（美聯社）
本周五、周六，華埠旁的賓州會議中心(Convention Center)將再次開放疫苗站。（美聯社）

費城衛生廳長Tom Farley周二透露估計的新冠疫苗施打時間表，指若一切順利，包含一線民生必需工作人員等1B優先群體，有望4月底前施打完畢，5月則是1C，6月為第二階段，開放所有人，希望7月底前為全市願意接種者完成施打。本周五、周六，華埠旁的賓州會議中心(Convention Center)將再次開放疫苗站。

他表示，疫苗施打進度緩慢，全市80萬人已登記，目前僅15萬人接種，其中7萬2000人完成兩劑。上述時間表是基於聯邦政府表示已訂到6億劑疫苗，計畫秋天前完成全面施打。但將取決於疫苗生產速度，以及費城能分配到的劑量。

市府指，本周獲得1萬700劑輝瑞、1萬5600劑莫德納疫苗，額外4900劑將直接撥發給 Rite Aid 及Shop Rite連鎖藥房，但本周疫苗運送因天氣拖延，聯邦政府保證至少未來三周數量不會減少。

1B優先，包含一線民生必需人員、75歲以上，以及有高危病史者，目前仍持續施打。登記網址：www.phila.gov/businessvaccine，或撥打311。下周將開放多處社區疫苗站，目前選址包括：Community Academy of Philadelphia Charter School in Harrowgate，Martin Luther King Older Adult Center in North Philadelphia;，University of the Sciences in West Philadelphia，本周將公布更多。

公鹿郡近日再次發生已預約者被臨時取消、更改日期，郡政府發言人指主因個人登記訊息被社交媒體不當轉傳，吸引數百人登記導致當機。至於是否因此登記者均需事先證明符合資格，郡府並無回應。

新冠肺炎目前在費城已奪去3000人性命，超過11萬人確診。相關數字持續下降，至上周末，近七天每日平均新增確診242例、確診率3.8％，前一周為323例、5.3％。1月首周死亡92人，最後一周37人。

疫苗 費城 聯邦政府

上一則

麻州65-74歲、有兩種或以上併發症者 今起可打疫苗

延伸閱讀

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
第二針疫苗反應大 數小時後才顯現

第二針疫苗反應大 數小時後才顯現
陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣
港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣

港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣
Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人

Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人
紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
極地風暴讓德州出現零度低溫。（Getty Images）

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

2021-02-16 21:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕