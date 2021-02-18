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愛市通過決議 市長全職化 藍奇：我反對

記者謝哲澍╱新澤西州報導
愛市市長藍奇。(取自政府網站)
愛市市長藍奇。(取自政府網站)

新澤西州愛迪生市(Edison)近期舉行議會會議，以4:2通過決議將市長職位改為全職(full-time)工作，年薪13萬5000元。不少納稅人在聽證環節對市政府選擇疫情期間給市長漲工資而不滿，市長藍奇(Thomas Lankey)對媒體表示他可能否決該決議。

華人聚居的愛迪生雖然是新州第五大市鎮，但市長職位一直為兼職工作，年薪不到5萬元。法案發起人、市議員Joe Coyle說，隨著愛市公務日漸增多，且面臨更多財務、基建、生活等系列問題，該市急需一名能夠全職工作的市長來應對挑戰。

在公開討論環節，居民Bob Spiegel表示疫情期間許多人丟了工作、生活艱難， 「在這種時間給市長漲工資，簡直是對納稅人的公開嘲諷。」市議員Robert Gomez、Robert Diehl也投下反對票，稱此舉將限制市長參選人， 「市長工作不是955，而是24/7。」

決議生效日期為2022年1月1日，而現任市長藍奇的任期2021年到期。作為甘迺迪醫療系統(JFK Healthcare System)高級副總裁，藍奇享受高額年薪，因此並不在意市長收入。

Coyle表示，如果藍奇決定否決該決議，那麼就需要解釋他如何在擔任一個擁有10萬市民的市長，同時還能從容應對另外一份或兩份工作。

市議會當日也討論備受關注的種族主義傳單調查。居民Richard Sweeney督促郵政調查報告中提及的6人，包括施景渭、Mohin Patel、Ajay Patil、Shariq Ahmad、Aloysius Dsouza、Joseph Dsouza立即辭職。

市議員Robert Diehl宣讀了2017年共和黨市長參選人哈恩(Keith Hahn)的回憶信，他呼籲將所有涉事者停職，並指控市長特別助理Mahesh Bhagia、Raj Bhagia和Satish Poondi都曾參與此事。

愛市共和黨主席Sylvia Engel，則為該黨派和哈恩喊冤，稱傳單事件曝光後公眾都將矛頭指向愛市共和黨和哈恩本人，「愛迪生居民需要真相，我呼籲密德薩斯郡檢察官辦公室和總檢查辦公室接管調查，讓真相水落石出。」

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