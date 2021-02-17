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賓州接種資格放寬 必要行業員工打不到疫苗

記者呂賢修╱綜合報導
民生必需第一線工作人員施打疫苗，因1A優先條件放寬而被延後。(美聯社)
民生必需第一線工作人員施打疫苗，因1A優先條件放寬而被延後。(美聯社)

賓州徹斯特郡Chris Alonzo經營的蘑菇農場，去年11月開始鼓勵多數是西語裔移民、約160名員工接種疫苗，90%回應願意盡快施打；但等待期不斷延長，他的回答也從數周變成數月，到不知道要等多久。

上述現象在許多民生行業都不陌生。在賓州，食物及農場工人與製造業、超市、大眾運輸、學校等，同屬1B優先群體。賓州近日決定將優先類別放寬至65歲以上，以及有高危病史者，徹斯特郡1A優先群體突然增加9萬人，但聯邦疫苗撥發卻未跟上腳步。

徹斯特郡工商協會主席Guy Ciarrocchi表示，州府也應分攤責任。州議會兩黨議員近期批評不斷，因為根據Becker's Hospital排名，賓州疫苗施打效率全美第41，目前已收到的疫苗，施打約63％。排名前兩名的猶它州、西維吉尼亞州均高於90％，相鄰的新澤西、德拉瓦州，則分別為27名、68％；13名、73％。

當州府按聯邦建議放寬1A資格時，費城周圍各郡也因符合資格居民突然增加，郡府需立即安撫，例如德拉瓦郡40％居民均符合資格，但當地議會指，上周僅獲撥1000劑疫苗。

公鹿郡長、蒙哥馬利郡長也都稱此舉不公平，因為許多第一線民生必需工作人員身處危機，加上每天上班，恐感染家中老人。商會已發動成員寫信對議員施壓，要求更多溝通。州衛生廳則回應，疫苗在賓州放寬1A資格前已供不應求，呼籲保持耐心。

疫苗 賓州 西維吉尼亞州

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