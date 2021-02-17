新州積雪還沒融…冬季風暴又襲來恐再降8吋雪

新州積雪未消，冬季風暴恐雪上加霜。(記者謝哲澍/攝影)

新澤西今冬風雪不斷，一場聲勢浩大的冬季風暴 本周又將襲擊花園州。國家氣象局(National Weather Service)16日對新州 部分市鎮發布冬季風暴警告(Winter Storm Watch)，預測新州部分地區18日(周四)清晨起遭遇風暴侵襲。

新州積雪未融，此次冬季風暴可謂雪上加霜。國家氣象局氣象專家Nick Carr指出，新州南部最早從18日淩晨4時起就將開始降雪 ，上午6時45分起開始轉為中雪，預計將影響早高峰交通；五月岬(Cape May)等新州最南部地區預計下雨夾雪。

新州北部地區預計到18日下午才迎來降雪，但雪量比南部更大。新州西北部雪量最大，95號公路及南部則稍稍減弱；不同地區降雪量可能差異較大，北部部分地區將迎來最高8吋，中部或有4至6吋，南部則是2至3吋。

冬季風暴也將波及19日的天氣，氣象模型預測19日上午還將有部分雨雪，但總體降雪量較小，僅持續數小時。冬季風暴過後新賓將迎來超低溫，20日(周六)最低溫度低至華氏14度，氣象預報提醒民眾做好防寒準備。

新州部分學區因風暴轉為線上授課，包括孟莫斯區域學區(Monmouth Regional)、華倫山區域學區等(Warren Hills Regional)。