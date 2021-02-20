日本自然醣褐藻糖膠AHCC牛年春節送禮買８送１優惠

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你以為只有重症、化放療才可以服用褐藻糖膠嗎？隨著科學研究越來越多，褐藻糖膠的健康效益遠比你想像中多。1996年的第55屆日本 重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力 ，減輕化放療引起的副作用。另外，褐藻糖膠能夠有效地抑制和消除幽門螺旋桿菌，並減少胃黏膜炎症產生，促進正常細胞生長，修復潰瘍患處，改善消化系統疾病。褐藻糖膠含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，減少有害物質在腸道內停留。褐藻糖膠更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇，減低心臟疾病風險。褐藻糖膠具有強大的抗氧化能力，有助於保護細胞，並預防因自由基產生的細胞變異。

由此可見，服用褐藻糖膠能改善慢性疾病，預防細胞出現病變。如果你想達到保健和預防的效益，建議每天攝取１克褐藻糖膠。如果是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取2克的褐藻糖膠，甚至達到4-8克，才能發揮最理想的效果。

日本製造的自然醣褐藻醣膠AHCC產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，分別是日本沖繩海蘊和擁有USDA有機認證的裙帶菜孢子葉，以及唯一授權加入日本最佳免疫激活成份AHCC。客戶表示，化放療期間服用自然醣褐藻醣膠AHCC，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。對於日常保健、三高、術後調養、初中期，建議選擇膠囊裝。對於吞嚥困難、食慾較差、身體虛弱、免疫力低、中晚期等，建議選擇吸收快，含量高的濃縮液。自然醣產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，保證安全。

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