祥獅獻瑞、精句接龍、歌曲欣賞…佛光協會線上新春聯歡

紐澤西佛光協會南區分會線上新春聯歡會大合照。(主辦單位提供)

紐澤西佛光協會南區分會於13日(大年初二)首次舉辦線上新春聯歡會，新州 佛光山監寺覺懺法師、如省法師、協會會長童振邦、督導魏建國及李幸玲等逾40人上線參與，互道恭喜，同慶春節。

紐澤西佛光協會南區分會線上新春聯歡會大合照。(主辦單位提供)

南區分會會長李冠瑩感謝大家提供精彩表演節目之外，特別感謝新海中文學校的舞獅團及舞蹈團，還有魏建國督導帶領的紐澤西中文學校協會青少年國樂團的分享。覺懺法師表示雖然道場暫停開放，各項活動仍然照常運作；各分會會長及讀書會帶領人辛苦策畫線上活動，希望會員們都能踊躍參加並鼓勵家人一起參與。今年冠瑩師姊等人，忙著準備蒸年糕、蘿蔔糕、發糕等過年的供品，也代表信眾禮拜諸佛菩薩。如果2月28日氣好，或許大家可以在佛堂門口見面。

魏建國督導闔家合奏助興。(主辦單位提供)

當日活動由新海中文學校舞獅團「祥獅獻瑞」揭開序幕，接著有「新春祝福吉祥話」精句接龍、歌曲欣賞、大家動一動、永保赤子心！ 天天開心！、話說大師、十巧手操「淨土世界」帶動唱、二胡、笛子、鋼琴合奏、菩提眷屬：夏長策、林秀嫺以及陳良能、彭浩雲以不同曲調演唱「十修歌」，以及紐澤西中文學校協會青少年國樂團的特別演出等。(安道)