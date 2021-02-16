離職議員全包了？賓州賭場委員會被指成了政客「黃金降落傘」

賓州賭場委員會被指成為政客「黃金降落傘」。(美聯社)

賓州賭場管理委員會(Gaming Control Board)委員的職責包括每個月與賭場代表見面兩、三次，規範州內的賭場及運動比賽下注，是州政府薪水最高的職位之一，年薪14萬5000元，但不是人人有機會擔任，每次有空缺，幾乎都由卸任的州議員接任。賓州州府員工退休金 計算公式，除了年資，主要看最高三年的薪資。因為有助大幅提升日後的退休金，又被稱為政客的「黃金降落傘」。

Spotlight PA報導，民主黨 資深州眾議員 Frank Dermody去年連任失利，結束30年的任期後，上周進入這個兩年一任的七人委員會。他曾是Allegheny郡的檢察官、法官，也是這個2004年成立的委員會，第四名卸任州眾議員成員，目前還有其他兩名前議員，民主黨的前州參議員Sean Logan，共和黨州前眾議員Mark Mustio在職。政府監督組織成員Eric Epstein表示，或許所有的前任議員都是「賭博專家」。

根據州法，州長有權任命其中三人，參眾議會多數黨、少數黨領袖任命其餘四人。成立至今，眾議會民主黨領袖幾乎都任命自己人，Dermody也是受其議會職務接替者任命，將取代之前自己任命進入委員會的議員Dante Santoni Jr.。

州眾議會民主黨發言人Bill Patton表示，雖然有歷史可尋，議員資歷並非擔任委員的必要條件。多名議員任職委員會，是因為曾參與2004年賭博合法化立法過程，對法規的專業知識。賭場稅收事關賓州地稅稅率，需要值得信任，能確保該稅收的人選。