疫情變數仍多…二度取消州考？新州再激辯

新州疫期取消州考，再陷激辯。(美聯社)

新澤西州今年是否要因新冠疫情 ，繼去年後第二度取消3月的州考，州府、學區、教師工會近日再次激辯。

州議會公校 委員會聯席會上周為此舉辦聽證，公校教職員代表指州府應比照去年，向聯邦申請取消今春的測驗，目前聯邦教育部 已無限延長此項申請的截止時間。代理州教育廳長Angelica Allen-McMillan則指聯邦尚未表態是否會准許相關申請，州府正緊密關注變化。她強調，可以理解的是，若無法測量學習成果，缺少標準測驗的數據，將無從加強教學。

新州教師工會(NJEA)主席Marie Blistan表示聯邦政府鼓勵各州申請豁免學測，無法理解州府此時為何堅持花費3000萬元舉行測驗。目前疫情充滿變數，不應照本宣科，尤其是有機會減少標準測驗給學生帶來的壓力，這類評量已知不可信賴，州長墨菲也承諾不會以標準化測驗NJSLA衡量教師的表現。

密爾本學區總監Christine Burton則說，學校教育被疫情打亂，某些學校去年3月至今都採網路教學，學習進度明顯被耽誤，此時實施標準測驗恐有害學生脆弱的心理，而且就算改採網路測驗，仍會有許多學生適應因難而沮喪，如此測得的分數，真值得信賴？新州校長工會執行主任Patricia Wright也支持取消州考，指疫情下的測驗變數太多。