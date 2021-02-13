疫期凸顯學貸問題 新州設立監督機制

據統計，新州居民人均欠學貸3萬3497元。(美聯社)

拜登總統就職後，要求聯邦政府為無力償還大學學貸者提供紓困的呼聲再起。新冠疫情 加重學生財務負擔，新州 領先一步，銀行與保險局(NJ Department of Banking and Insurance)局長Marlene Caride與副主任Raghu Kakumanu此前受州長任命出任學貸監察專員，負責有關學貸的投訴與監管事務。新州學貸發放此前不受銀行和保險局監管，這一情況直到近期才有所改變。

Caride指出，目前全美學貸總額約1.7萬億元，而新州學貸者平均每人欠款3萬6000元。全美高校學費近年來不斷飆升。根據理財雜誌基普林格(Kiplinger)，在過去20年期間，私立大學的費用上漲了59%，公立大學更是暴漲82%；商業內幕雜誌(Business Insider)統計顯示，新州居民去年學貸欠款總額376億元，人均欠學貸3萬3497元，如何擇校已經成為人們理財乃至人生中的重要決定。

紐約時報曾報導新州學貸全美最嚴苛的規定，包括新州一位母親瑪西亞·得歐利維拉(Marcia DeOliveira)在兒子去世之後，還要每月償還貸款 的故事。

根據州長墨菲簽署的行政令，全州近20萬欠學貸者在疫情期間可獲得付款延期，在還款截止日後90天內還款，而不會面臨罰款、信用下調等懲罰。信貸機構也同意停止目前的追償法律訴訟90日，給予欠款者更長的還款期限。

新法同時規定學貸發放機構必須擁有貸款發放資格，若學貸申請人認為遭遇不公正對待，或發放機構存在問題，可上網投訴：https://www.state.nj.us/dobi/consumer.htm。