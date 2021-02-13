我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

影／日本福島發生7.1強震 無海嘯威脅

疫期凸顯學貸問題 新州設立監督機制

記者謝哲澍／新澤西州報導
據統計，新州居民人均欠學貸3萬3497元。(美聯社)
據統計，新州居民人均欠學貸3萬3497元。(美聯社)

拜登總統就職後，要求聯邦政府為無力償還大學學貸者提供紓困的呼聲再起。新冠疫情加重學生財務負擔，新州領先一步，銀行與保險局(NJ Department of Banking and Insurance)局長Marlene Caride與副主任Raghu Kakumanu此前受州長任命出任學貸監察專員，負責有關學貸的投訴與監管事務。新州學貸發放此前不受銀行和保險局監管，這一情況直到近期才有所改變。

Caride指出，目前全美學貸總額約1.7萬億元，而新州學貸者平均每人欠款3萬6000元。全美高校學費近年來不斷飆升。根據理財雜誌基普林格(Kiplinger)，在過去20年期間，私立大學的費用上漲了59%，公立大學更是暴漲82%；商業內幕雜誌(Business Insider)統計顯示，新州居民去年學貸欠款總額376億元，人均欠學貸3萬3497元，如何擇校已經成為人們理財乃至人生中的重要決定。

紐約時報曾報導新州學貸全美最嚴苛的規定，包括新州一位母親瑪西亞·得歐利維拉(Marcia DeOliveira)在兒子去世之後，還要每月償還貸款的故事。

根據州長墨菲簽署的行政令，全州近20萬欠學貸者在疫情期間可獲得付款延期，在還款截止日後90天內還款，而不會面臨罰款、信用下調等懲罰。信貸機構也同意停止目前的追償法律訴訟90日，給予欠款者更長的還款期限。

新法同時規定學貸發放機構必須擁有貸款發放資格，若學貸申請人認為遭遇不公正對待，或發放機構存在問題，可上網投訴：https://www.state.nj.us/dobi/consumer.htm。

新州 貸款 疫情

上一則

咖啡罐標示灌水？ 消費者集體提告

下一則

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

延伸閱讀

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約
新州4月20日學區選舉+5月11日市鎮選舉 採實地投票

新州4月20日學區選舉+5月11日市鎮選舉 採實地投票
疫情衝擊…新州社區大學 學費接力凍漲

疫情衝擊…新州社區大學 學費接力凍漲
可使用20趟 新州推交通彈性優惠票

可使用20趟 新州推交通彈性優惠票
新澤西連兩年名列全美最宜「養家州」第七名

新澤西連兩年名列全美最宜「養家州」第七名
新州地產稅去年平均上漲158元 住宅估價平均升2.3％

新州地產稅去年平均上漲158元 住宅估價平均升2.3％

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
「床墊麥克」(中) 藉超級盃豪賭並巧妙為生意行銷。(Gallery Furniture臉書)

藉超級盃豪賭346萬元 家具商超級懂行銷

2021-02-08 20:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景

旱！水庫淤積現形 德基水庫、日月潭出現奇景
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做