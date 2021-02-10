新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

新澤西州 長墨菲(Phil Mirphy)宣布，CVS及Rite Aid 兩連鎖藥房，即日起在新州 接受新冠疫苗 接種預約，周五開始施打，並由聯邦直接撥發疫苗，CVS首批可獲1萬9900劑，Rite Aid為7500劑，不會占用州府的疫苗配額。

CVS預約可透過其手機APP，或網址：cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine，電話： (800) 746-7287，不接受現場登記。

CVS暫未公布地點，但之前表示有27處分店將提供注射服務，包括： Brigantine，Edison， Elizabeth,，Flemington，Green Brook，Hoboken，North Bergen，North Plainfield， Princeton，Seaside Heights，Stanhope，Union，Voorhees ，West Orange。

Rite Aid也尚未公布可接種地點，州府指將有至少70店，預約需透過州府網站：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。

新州新冠疫苗熱線10日因重複登記等問題一度暫停服務，州衛生廳長Judith Persichilli 表示，目前250人在家上班，協助民眾預約，上周末便處理約1萬6000通電話，將加派人手避免再出狀況。熱線電話為 (855)568-0545，回答疫苗問題及接種地點，居民仍可透過州府官網登記：https://covidvaccine.nj.gov/。

州長墨菲(Phil Mirphy)周三表示，由於家庭成員確診，雖然他不屬於親密接觸人員，但仍主動自我隔離。當日他接受檢測結果為陰性。去年10月，州長與妻子也曾因幕僚確診，居家隔離一周。