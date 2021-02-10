我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

拜登上任後首次 蕭美琴進國務院拜會亞太事務代理助卿

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

記者呂賢修╱綜合報導

新澤西州長墨菲(Phil Mirphy)宣布，CVS及Rite Aid 兩連鎖藥房，即日起在新州接受新冠疫苗接種預約，周五開始施打，並由聯邦直接撥發疫苗，CVS首批可獲1萬9900劑，Rite Aid為7500劑，不會占用州府的疫苗配額。

CVS預約可透過其手機APP，或網址：cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine，電話： (800) 746-7287，不接受現場登記。

CVS暫未公布地點，但之前表示有27處分店將提供注射服務，包括： Brigantine，Edison， Elizabeth,，Flemington，Green Brook，Hoboken，North Bergen，North Plainfield， Princeton，Seaside Heights，Stanhope，Union，Voorhees ，West Orange。

Rite Aid也尚未公布可接種地點，州府指將有至少70店，預約需透過州府網站：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。

新州新冠疫苗熱線10日因重複登記等問題一度暫停服務，州衛生廳長Judith Persichilli 表示，目前250人在家上班，協助民眾預約，上周末便處理約1萬6000通電話，將加派人手避免再出狀況。熱線電話為 (855)568-0545，回答疫苗問題及接種地點，居民仍可透過州府官網登記：https://covidvaccine.nj.gov/。

州長墨菲(Phil Mirphy)周三表示，由於家庭成員確診，雖然他不屬於親密接觸人員，但仍主動自我隔離。當日他接受檢測結果為陰性。去年10月，州長與妻子也曾因幕僚確診，居家隔離一周。

疫苗 新州 新澤西州

上一則

服務長者 麻州新規：讓陪伴者打疫苗

延伸閱讀

新州4月20日學區選舉+5月11日市鎮選舉 採實地投票

新州4月20日學區選舉+5月11日市鎮選舉 採實地投票
VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲
餐館擴大室外營業 新州新法放寬

餐館擴大室外營業 新州新法放寬
新州准許餐館擴大室外營業

新州准許餐館擴大室外營業
新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站

新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站
新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >