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尋找創業資金→轉化成業者求生技能 網路眾籌「疫」外救了小商家

記者呂賢修／綜合報導
疫情衝擊小商家，許多藉網路眾籌平台，盼社區支持。(美聯社)
疫情衝擊小商家，許多藉網路眾籌平台，盼社區支持。(美聯社)

疫情衝擊經濟，小商家受創尤深，許多商家使用網上眾籌平台，藉社區支持度過難關，也形成一種新趨勢。GoFundMe去年全球為疫期紓困募得超過6億2500萬元。費城天普大學商學院教授Wayne Williams指，網路眾籌在疫期已從尋找創業資金轉化成業者求生技能。但若無疫情，這類募款通常僅三分之一能達標，也非發展生意的最佳途徑。

Billy Penn報導，美國網路眾籌於九年前合法，原意是扶持新創商品，而非援助店家經營困難。雖然許多企業有機會申請疫情補助，但商家指，相關經費常很快額滿，或有申請資格難符合、款項用途規定過多等挑戰。

費城德國鎮Uncle Bobbie's Coffee & Books已有三年歷史，去年3月因不屬於民生必需商業關閉。店家當時透過GoFundMe募得9000元，為員工發薪水，撐過危機。還有許多人樂於貢獻而不求回報，費城非洲裔文化中心Robeson House便透過眾籌開放空間認養，募得10萬元。

Kensington Coffee疫期雖然轉為外賣，每日營收從700銳減至50元，難以照顧以弱勢族群為主的員工。店家起先在網上設定5000元目標，很快達標後，引來更多捐款者，募得1萬1000元。當發現房東有意出售這間老宅時，店家一周內募得6萬元，加上與員工集資買下，成為社區話題。

費城 疫情 GoFundMe

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