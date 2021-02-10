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新州4月20日學區選舉+5月11日市鎮選舉 採實地投票

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州今年選舉將有現場及郵寄投票。(美聯社)
新州今年選舉將有現場及郵寄投票。(美聯社)

疫情減緩，新澤西州長墨菲本周決定，4月20日的學區選舉，以及5月11日的市鎮選舉，都將採實地投票，也樂觀6月8日的初選能比照辦理。與去年相同，民眾依然可以要求郵寄選票。

新州去年大選投票人數達440萬人，創下歷史新高。非營利性機構Project Ready民調顯示，新州大多數選民滿意州政府所設立的更多投票管道，其中提早投票(Early in-person voting)最受歡迎，獲得78%的支持。

統計顯示去年新州的民主黨註冊選民要比共和黨多出100萬人，兩黨選民對於不同投票及註冊管道的態度也不同。民主黨人支持便捷的同日註冊(Same-day registration)，而超過92%的共和黨選民反對這一做法。

民調還顯示69%受訪者贊成為投票站工作人員支付更多薪水；66%支持工作時間外出投票，另有60%支持帶薪休假投票；54%支持為投票父母提供免費兒童看護。

受疫情影響，新州去年首次規定5000人以上的市鎮必須設投票箱(ballot drop boxes)，這一管道也獲得民眾好評。一名選民表示，他因為複雜的說明錯過了郵寄投票的投遞時間，最終在大選日通過投票箱投票，「沒想到這樣更加方便。」

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