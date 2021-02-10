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若符合通風要求 費城餐廳容量可上調至50％

記者呂賢修／綜合報導
費城宣布有條件放寬餐廳容量限制。(美聯社)
費城宣布有條件放寬餐廳容量限制。(美聯社)

費城市衛生局長Thomas Farley宣布，由於疫情持續減緩，業界向市長請願，12日(周五)開始，餐廳若符合通風要求，室內容量人數上限可從25％放寬至50％。市府也設立新網站，供雇主登記民生必需員工人數，待可施打疫苗時會收到通知。

通風標準暫訂為使用中央空調(HVAC)者，過濾效率(MERV)至少11，且能換氣20％以上，每小時能換氣至少15次，使用抽風扇者也應達到15次的要求。相關規定未來可能調整，業者必需先上網填表，提交證明，市府收到申請後會盡快回應。相關規定及申請網址：https://www.phila.gov/media/20210209114912/Enhanced-Ventilation-Standards-for-Indoor-Dining.pdf。

員工疫苗數登記不分企業大小，也包含非營利機構，優先類別為1B及1C，符合條件者如：食物處理、運送、服務、兒童日托、教育、大量零售、重要物資製造、營建、運輸、法律、資訊、電信等。登記網址：phila.gov/businessvaccine。相關分類規定：https://www.phila.gov/2021-01-12-city-announces-schedule-of-priority-populations-for-covid-19-vaccine/。

市長肯尼9日表示他已在此網站登記，因為只有62歲，也未將自己列為前線人員，應屬1C優先，可能需等到4月之後。

費城當日新增473例確診，八人死亡。截至6日，近七日每天新增303確診，確診率6.2％；前一周為平均371人、6.3％。

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