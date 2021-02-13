新年換新貌 Qbedding家紡陪您向幸福出發精選被芯及套件 21% OFF 外加驚喜連連

新品窗簾上市

新年的鐘聲即將響起，深深的祝福在此傳遞，暖暖的問候盡在QBEDDING家紡！

在此傳送並收穫溫暖的話語，一起慶祝農曆新年的到來！“牛”操作：結帳時您會收到來自店內其他客戶的祝福，和商家提供的免費小禮物！您可以在書寫區填寫祝福卡片將愛傳遞下去！活動細節請詢問店內工作人員。春節期間，店內精選保暖被芯及套件，推出史上最大優惠21% OFF至2/14，接著其他還有購滿100元送8.5折優惠券供下次使用及下列更多驚喜，歡迎您來店體驗！

優惠一：庫存不多的100%天然新疆棉花被，尺寸齊全，原價＄128.95 起,折後只要$101.87 起，具有吸濕性極佳的特點，保暖厚實，帶有淡淡棉脂香，適合呼吸道及皮膚敏感的人群。

優惠二：所有全棉磨毛套件史上最低價，尺寸只有QUEEN和KING，原價:$165.95起，折後: $131.10起！磨毛是一種後處理工藝，適用於各種面料。全棉磨毛厚實柔軟，保暖性強，加上有著豐盈的絨面，垂墜感極佳，手感柔滑，適用於冬季。

優惠三：最高品質新疆棉花製成的部分長絨棉套件，給你最柔滑舒適的睡眠。QUEEN和 KING高級長絨棉套件包含: 被套、床蓋各一個，枕套2個，原價＄238.95起折後 $188.77起，夾棉絎縫床蓋式的床蓋工藝，不但比起床單多了一份柔軟，更可以當作絎縫被使用。活動截止於2/14日，馬上搶購！

除舊迎新，藉著更新窗簾，即使不裝修不搬家，也能輕鬆給家變臉，換個新面貌！Qbedding 窗簾新品上市，春蘭秋菊布藝窗簾，厚實的雪尼爾布料，遮光效果極佳。冷色調的藍色和灰色配色，帶有寧靜的氛圍。

書房適合淺色帶有透光性的窗簾或紗簾，保持空間明亮，念書工作心情更美麗！千鳥白紗簾，潔白透光的紗簾搭配底部千鳥紋，中性簡約，可與其他布藝窗簾一起搭配使用。

臥室窗簾選擇首先看重遮光度，不論是物理性遮光的雙層窗簾或本身材質較厚的布藝窗簾，還是帶有遮光塗層的專業遮光窗簾，都可以阻隔臥室光線。顏色則以"寧靜"類的灰，米色，深藍為主，或淺黃色，墨綠色，等柔和的顏色。枝頭戲鵑布藝窗簾，絨面的雪尼爾帶有柔軟，溫暖的視覺感，搭配以貼布繡花呈現的可愛杜鵑，適合溫馨的兒童房或臥房使用。

Q Bedding家紡Edison新店地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，週一至周六10:00am to 17:00pm電話：732-482-9100。透過24小時全年無休線上購物平臺 Qbedding.com 可隨時隨地購入舒眠家居商品；另有客服郵箱：[email protected]，客服專線：866-530-7742，客服工作時間：週一至週五早9:00 晚5:00，歡迎多加利用。