公共教育系統加分 新澤西連兩年名列全美最宜「養家州」第七名

全美最宜養家州，新澤西位列第七。(記者謝哲澍╱攝影)

個人理財網站WalletHub日前發布全美最適宜養家榜單(Best States to Raise a Family)，新澤西州連續第二年排在第七位。榜單指新州 擁有全美最佳公共教育 系統之一。

根據榜單，新州在教育和健保(education & health care)方面表現出色，在家庭娛樂和社會經濟方面也同樣突出：新州家庭收入中位數高居全美第三；新州貧困率、失業率遠低於全美平均，顯示新州人擁有良好的財務狀況。

在學齡前兒童方面，州法嚴格要求日托中心員工與兒童的人數比例，嬰兒死亡率全美第二低。

公立教育成為新州最大的得分點。新州在教育周刊(Education Week)的美國公校教育排名中，連續兩年擠下麻州 排名第一；新州也有很多孩子參加課外活動、社區服務和志願者工作，在公校畢業後被著名大學錄取。

新州在新冠疫情和安全方面的表現差強人意。按照統計，新州每周檢測確診率和染疫死亡率高於全美平均。此外，人均暴力犯罪和財產犯罪方面亦有進步的空間。

全美最適宜養家榜單，麻州排在第一，明尼蘇達、北達科他分列二、三。排在前十的還包括紐約、佛蒙特、新罕布夏、華盛頓、康州和猶他。報告詳情可參：https://wallethub.com/edu/best-states-to-raise-a-family/31065/。