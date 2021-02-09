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新州地產稅去年平均上漲158元 住宅估價平均升2.3％

記者呂賢修／綜合報導
新州地稅近年穩步上漲。(美聯社)
新州地稅近年穩步上漲。(美聯社)

New Jersey 101.5近日公布估計報告，新澤西州地產稅去年平均上漲158元，約1.8％，達9111元。全州565個市鎮有191個平均地稅高於1萬元，比前一年增17個。32個市鎮地稅漲幅超過5％，有七處下跌逾3％。州府尚未公布最終數字。

住宅估價平均升2.3％，達33萬578元。全州地稅總額約318億元，包含163億元給學區，91億元市鎮政府，55億元郡政府，3.4億元供消防、垃圾清理、商改區(BID)等。學區稅連續第七年占地稅增額過半，比去年增2.4％，約3.77億元，郡稅漲1.6％，約8900萬元。

羅格斯大學地方政府研究中心(Bloustein Local Government Research Center)助理主任Marc Pfeiffer表示，漲幅與近四年持平。維持地稅平穩，地方政府必需減少開支，或者從新開發案的增值彌補稅收，但警察、學校等支出、合約逐年上升。漲幅也可能與警消人員調薪2％限制被取消有關。漲幅平穩有助地方官員與工會商議新合約時控制預算，如果某些項目超支，必需另找省錢之道，比如與鄰近市鎮分攤支出。

Pfeiffer說，新州矛盾之處在於，許多人抱怨地稅全國居冠，但民調也顯示六成以上居民滿意生活、學校及地方政府。

學區 新澤西州 警察

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