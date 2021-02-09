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教師爭取暫緩返校 費城市長點頭了

記者呂賢修╱綜合報導
工會支持者周一於多處公校外示威，表達安全重啟訴求。(美聯社)
工會支持者周一於多處公校外示威，表達安全重啟訴求。(美聯社)

費城市長肯尼宣布，學區新冠防疫措施正接受第三方檢驗，學區與教師工會協商之際，公校教師暫時不須依規定於本周返校，準備原訂22日將啟動的分階段返校計畫。工會成員周一在多所公校外示威，呼籲教師直到確保安全前，勿冒險返校。此外，市府周一表示2月底前將開始為所有學校教職員、學前班人員施打疫苗

教師施打疫苗工作將由費城兒童醫院協助執行。市長強調，費城公校已自去年3月關閉至今，重回教室對學生的未來有重大影響。學區總監William R. Hite, Jr.對工會行動表示失望，指違背數月前雙方已達成的返校協議。但支持施打疫苗，因有助校園防疫配套措施，並將繼續執行返校任務。費城目前疫苗施打為1B優先階段，包含學校教職員、前線人員、75歲以上長者，及高危慢性病患。

市府首批開放約9000名學前班至二年級學生、2000名教師返校。工會主席Jerry Jordan此前指市府決策危及教師安全，要求成員繼續居家授課。市教育局上周表示，教師是否已施打疫苗無關返校決定，未依規定返校的教師或將受紀律處分。

工會支持者周一於戶外網路授課，表達安全重啟訴求。(美聯社)
工會支持者周一於戶外網路授課，表達安全重啟訴求。(美聯社)

工會要求學區雇用第三方評估校園防疫是否安全無虞，市府已聘用芝加哥公衛博士Peter Orris審核相關報告。學區已花費400萬元更換通風設備，學區總監William R. Hite Jr.表示，雖然許多教室仍缺合適的通風系統，但一名教師單獨使用一間教室，綽綽有餘，也無安全顧慮。

學區周一並列舉多項防疫措施，包括：強化校園消毒；教室、廁所實施社交距離；室內人數限制警語；篩檢學生、教職員症狀；校內強制戴口罩，並由校方提供；辦公室座位間加裝隔離板；走廊增設免水洗手站等。

逾百名學校護士連署向學區總監、市議會、市衛生局長陳情，指學校護士已完成接種，但仍有許多問題，如病毒變異、兒童施打未核准、許多家長仍未輪到施打等，也希望重啟校園前，教職員應先全面接種。

學區 疫苗 費城

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