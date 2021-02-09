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加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

民調：17%新州人仍猶豫是否接種疫苗

記者呂賢修╱綜合報導
民調顯示，新州17％居民暫時仍不願接種新冠疫苗。(美聯社)
民調顯示，新州17％居民暫時仍不願接種新冠疫苗。(美聯社)

新澤西州衛生廳周一表示，已對居民施打超過100萬劑新冠疫苗，其中81萬3000劑為首劑。州長墨菲指注射速度逐步加快，半數為近兩周施打。六處大型疫苗中心每天各可施打1萬至1.5萬劑，聯邦預期未來幾周將增撥疫苗，原先的5至6月前完成470萬人施打目標仍有可能達成。

新州新冠傳染率周日降至0.87，為近六個月新低，顯示病毒擴散正減緩，新確診病例、住院數均穩定。相較約三個月前，新州民調半數受訪者表示擔心副作用，不願接種新冠疫苗，根據COVID States Project一項新報告，該比率僅剩約17％，為全美最低的州之一。

報告指，全美約20至23％成人表示無意願接種，但有約三分之一希望盡快接種，40％表示暫時等待，觀察已接種者後續狀況。羅格斯大學傳播助理教授Katherine Ognyanova指，新州民調接種意願高，可能與65歲以上居民較多相關。老年人清楚若不幸染疫後果嚴重。此外，新州民主黨較多，相較共和黨也較傾向願意施打。

該報告參與機構包括羅格斯大學、東北大學、哈佛及西北大學。根據調查，25至44歲最多人抗拒疫苗。男性多希望盡快施打，女性則較多選擇觀望。其餘居民接種意願較高的州包括紐約、康州、麻州、羅德島、加州、夏威夷等。

疫苗 新州 民調

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