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中國木版年畫 威大2.10開展

【新澤西州訊】

威廉帕特森大學(William Patterson University)中國藝術中心將於2月10至28日，舉辦慶祝中國新年木版年畫收藏展。中心主任叢志遠將於2月17日下午2時至3時30分，通過Zoom平台舉行開幕慶典、展覽導遊和專題講座，需提前註冊。

此次借展了從明代到現代的48幅民間藝術作品，包栝祈禱心願的門神如福、祿、壽， 秦瓊尉，遲敬德； 反映民間生活的男十忙， 女十忙；傳播歷史故事的中國民間戲劇故事如西遊記，楊門女將，水滸傳等。

策展人叢志遠教授指出，早在漢代發明造紙術後，中國就有版畫的歷史記載，是世界版畫的發源地。目前世界上有確切年代記載的最早版畫，是收藏在大英博物館868 AD的中國版畫金剛經扉頁。

中國的木版年畫的鼎盛時代是在明末清初時期，人們藉此慶賀新年，祈求願望實現，也希望在新的一年內辟邪、消災和平安。

講座免費，需提前註冊並提供電郵地址，以便獲取鏈接。受疫情影響，畫廊周一至周五上午8時至下午6時僅對威大社區開放，不對公眾開放。詳情可聯繫威大中國藝術中心，電話：(973)720-2799，電郵：[email protected]，網站：www.wpunj.edu/ccart。

中國 疫情 威廉

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