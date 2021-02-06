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新州去年1/4死亡亞裔遭新冠奪命 掀資源分配不公討論

記者呂賢修╱綜合報導
2020年，新冠肺炎為新州非洲裔、西語裔、亞裔的頭號致命疾病。(美聯社)
2020年，新冠肺炎為新州非洲裔、西語裔、亞裔的頭號致命疾病。(美聯社)

新澤西州衛生廳本周公布2020年人口死亡統計，雖然去年3月前無此疾病，新冠肺炎為非洲裔、西語裔、亞裔的頭號致命疾病，超越以往最普遍的心臟病癌症，也在白人群體排第三，僅次上述兩類疾病。新州去年死亡的亞裔中，四分之一遭新冠病毒奪命。醫藥資源分配不公，再次引發討論。

新州羅格斯大學公衛學院院長Perry N. Halkitis表示，死於大型傳染病的，常是社會最脆弱的群體，也包含如少數族裔等醫療體系中的弱勢。該校醫學院長Robert Johnson則表示，因社會外在因素，少數族裔罹患疾病，通常症狀及結果也都較嚴重。

州衛生廳發言人Dawn Thomas說，疫情初期，州府便致力將防疫、檢測資源引入弱勢群體，因為長期的醫療資源分配不公，增加了他們的染疫風險。相較於非洲裔的20%、亞裔的25％，新冠肺炎對西語裔衝擊最大，占逾三分之一死亡數，高於第二死因心臟病一倍，甚至多於心臟病及第三的癌症相加。相較之下，白人病亡者僅15％與新冠肺炎相關，22％為心臟病，17％為癌症。

Halkitis分析，非洲裔、西語裔常從事薪資較低的民生物資服務前線工作，加上居住環境一般較擁擠，文化上易忽視衛生警告，染疫風險也高，而且因健保條件，較少機會接觸高品質醫療等，甚至屬無證移民，不敢就醫，都可能是原因。紐瓦克大學醫院院長Shereef Elnahal則指新冠疫情有如警鐘，提醒政府重視醫療資源不公，以及少數族裔因職業、生活習慣導致的慢性病、傳染病高罹患率等現象。

州府新冠疫苗接種統計也可為驗證，目前白人約占六成，亞裔7％、西語裔6％、非洲裔4％。Halkitis表示，雖然第一優先接種的醫護人員以白人居多，但也有可能是少數族裔不易接觸接種資源導致。

相關統計：https://www-doh.state.nj.us/doh-shad/query/builder/provdth/Mort/Count.html。

心臟病 亞裔 癌症

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