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獨立藥房助陣 賓州加速施打疫苗

記者呂賢修╱綜合報導
提升施打效率，聯邦政府提出更直接、公平撥發疫苗策略。(美聯社)
提升施打效率，聯邦政府提出更直接、公平撥發疫苗策略。(美聯社)

聯邦政府近日宣布啟動疫苗分配新措施，除增發疫苗，也將更直接、公平分配給能接觸高危及弱勢群體的藥房。這對質疑地方政府施打效率的民間醫藥團體，可視為好消息。

新冠疫期療養院等長照機構居民占死亡多數，但雖與醫護人員同屬第一優先，媒體指賓州仍有上百間此類機構在等待疫苗，如同忽視最危險群體，州府則表示希望在2月底前能施打完畢。追究延遲原因，官員歸咎開放第二優先群體施打後，聯邦政府未能依原先承諾供應充足疫苗，導致第二劑安全存量不足。民間醫藥團體指，政府僅與大型連鎖藥房合作施打疫苗，若能結合小型藥房，將有助提升效率。

WHYY報導，根據受州衛生廳委託，在長照機構廣設注射站的CVS及Walgreens兩間連鎖藥房1月中回報資料，全州尚有超過300間長照機構未設置注射站。同時，州府配合聯邦方針，開放65歲以上，以及有高危病史者也可優先施打。州長沃爾夫上周表示，曾希望聯邦放寬接種資格的同時，也能同步增撥疫苗，但結果是聯邦也無足夠庫存。

現行作法是聯邦撥發疫苗，再由州政府決定優先施打群體及配額，被視為效率不足。賓州衛生廳發言人表示，州府選擇CVS及Walgreens合作，12月底開始設站。1月中開始的聯邦藥房合作計畫，許多小型診所、藥房未準時登記，州府後來臨時找連鎖藥房Rite Aid補足人力。官員表示有6000家符合協助資格，但當時僅2200家參與。賓州長照機構協會LeadingAge PA 主席Adam Marles指，一開始速度已落後其他州，之後差距只會更大，但很難歸咎是連鎖藥房或州府疫苗分配的責任。

NPR報導，西維吉尼亞州未選擇大型連鎖藥房，而是與小型社區藥房合作施打，州府直接控制疫苗分配，提升效率，結果長照機構居民接種速度比其他州快了約兩周。賓州藥劑師協會(Pennsylvania Pharmacists Association)執行長Victoria Elliott指州府排擠小型藥房，未列入優先合作對象，建議應仿效西維吉尼亞州。

疫苗 西維吉尼亞州 長照

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