賓州提案限縮州長緊急命令權 擬5月公投

疫期許多非民生必需行業的小商家被要求暫時停業。(美聯社)

共和黨 主導的州參議會近日通過提案，限制州長緊急情況行政命令權。若2月18日前參眾兩會均過關，將於5月18日州初選登上選票交付選民公投，由選民決定是否修憲。共和黨指賓州州長沃爾夫疫期專制獨裁，強制關閉非民生必需商業，時間長於其他州，權力需要議會制衡。

去年3月至今，州長以行政命令要求居家避疫、關閉非民生必須商業、暫停槍枝銷售等，之後又因疫情 反撲，暫停餐館堂食、學校體育競賽。共和黨多次將州長告上法院，但都未獲法官支持。

州長表示，宣布緊急災難的權力若需議會討論同意，恐因過度政治化，妨礙州府應變效率。無法宣布緊急情況，也將影響州府獲撥聯邦援助款。此外，若依此修憲，賓州將成為全美首州限制州長此權力。

根據州憲法，州長有權發布每次90天的緊急命令，並視需要延長。若進入緊急狀態 ，其行政令視同法律，可徵用民間物資，暫停部分法規。新增修憲案則規定，除非議會多數同意延長，州長緊急命令有效期限21天，且議會可以三分之二絕對多數隨時終止緊急狀態。

長期抵制州長口罩令的眾議員Russ Diamond表示，若議會相信州長失職，應有權推翻州長的緊急命令。州長回應，該提案會妨礙政府反應疫情的速度及能力，突然終止只會造成事倍功半。

與一般法案不同，憲法修正案不需州長同意或否決，而是交付選民公投。