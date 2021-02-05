我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

賓州擬漲富人稅 影響1/3居民 共和黨議員揚言封殺

記者呂賢修／綜合報導
賓州擬對高收入者增稅，並調漲最低時薪。(美聯社)
賓州擬對高收入者增稅，並調漲最低時薪。(美聯社)

賓州州長沃爾夫3日對議會提報378億元新財年預算，提議為中低收入家庭減稅、富人增稅，並調漲最低時薪，預計每年可增30億元稅收，用於投資教育、就業。新案教育預算增近13億元，包含特許學校撥款方式重整與改善硬體建設等。共和黨議員已揚言將封殺預算案，指州長提議的漲稅及調薪方案，將衝擊中產階級與小商家。

州長表示，賓州目前稅制不公，工薪及低收入家庭與富人稅率相同，新冠疫期再次暴露此缺陷，富者更富，窮者更窮，因此提議修改稅法，個人薪資稅率從3.07%升至4.49%，約三分之一居民將因此加稅。單身年收入不滿4萬9000元，夫妻6萬4000元以下者可減稅，單身抵稅額1萬5000元，合報3萬元，每名撫養者抵1萬元，約67%居民將因此獲減稅或維持不變。

州長指，今年全美已有29州及華府最低時新高於聯邦標準的7.25元，但賓州已在此數字原地踏步十年。提議也包括今年7月起將最低時新調升至12元，之後每年漲0.5元至2027年達15元。並由天然氣開採稅撥款，分十年投入30億元，提升新冠疫情後的就業資源。

過去六年，賓州扭轉刪減教育預算趨勢，為公校教育增撥15億元，新財年計畫再投入13億元，將參考學生人數、社區稅收高低等，調整資助。也將額外撥款8700萬元支持幼兒日托，2億元於特殊教育，並為公立學前班增3270個名額。並提議將教師基本年薪增至4萬5000元。

州長也期待議會兩黨加緊合作，通過包含娛樂大麻合法化、司法系統改革、減少專業執照申請限制等法案。

教育 預算 賓州

上一則

波士頓警局長上任兩天 因曾涉家暴案「被休假」

下一則

下周起 麻州提高商業場所容量至40% 電影院人數也鬆綁

延伸閱讀

賓州擬漲收入稅 1/3居民受影響

賓州擬漲收入稅 1/3居民受影響
全美多雪城市 麻州伍斯特排第一

全美多雪城市 麻州伍斯特排第一
克魯曼：共和黨提的經濟方案是在侮辱人

克魯曼：共和黨提的經濟方案是在侮辱人
彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位

彈劾川普她投贊成票！共和黨女議員保住黨內三把手地位
緩解疫情 州長宣布撥款9200萬

緩解疫情 州長宣布撥款9200萬
想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情