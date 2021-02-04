賓州擬漲收入稅 1/3居民受影響

賓州提議富人增稅，用於投資教育及就業。(美聯社)

賓州 州長沃爾夫3日對議會提報378億元新財年預算 ，提議為中低收入家庭減稅、富人增稅，並調漲最低時薪，預計每年可增30億元稅收，用於投資教育 、就業。教育預算增近13億元，包含特許學校撥款方式重整與改善硬體建設等。共和黨議員已揚言將封殺預算案，指州長提議的漲稅及調薪方案，將衝擊中產階級與小商家。

州長表示，賓州目前稅制不公，工薪及低收入家庭與富人稅率相同，新冠疫期再次暴露此缺陷，富者更富，窮者更窮，因此提議修改稅法，個人薪資稅率從3.07％升至4.49％，約三分之一居民將因此加稅，單身年收入不滿4萬9000元，夫妻6萬4000元以下者可減稅，單身抵稅額1萬5000元，合報3萬元，每名撫養者抵1萬元，約67％居民將因此獲減稅或維持不變。

州長指，2021年全美已有29州及華府最低時新高於聯邦標準的7.25元，但賓州已在此數字原地踏步十年。提議也包括今年7月起將最低時新調升至12元，之後每年漲0.5元至2027年15元。並由天然氣開採稅撥款，分十年投入30億元，提升新冠疫情後的就業資源。

過去六年，賓州扭轉刪減教育預算趨勢，為公校教育增撥15億元，新財年計畫再投入13億元，將參考學生人數、社區稅收高低等，調整資助。也將額外撥款8700萬元支持幼兒日託，2億元於特殊教育，並為公立學前班增3270個名額。並提議將教師基本年薪增至4萬5000元。

州長也期待議會兩黨加緊合作，通過包含娛樂大麻合法化、司法系統改革、減少專業執照申請限制等法案。