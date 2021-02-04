我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

英國撤銷中國環球電視網播放執照

賓州擬漲收入稅 1/3居民受影響

記者呂賢修／綜合報導
賓州提議富人增稅，用於投資教育及就業。(美聯社)
賓州提議富人增稅，用於投資教育及就業。(美聯社)

賓州州長沃爾夫3日對議會提報378億元新財年預算，提議為中低收入家庭減稅、富人增稅，並調漲最低時薪，預計每年可增30億元稅收，用於投資教育、就業。教育預算增近13億元，包含特許學校撥款方式重整與改善硬體建設等。共和黨議員已揚言將封殺預算案，指州長提議的漲稅及調薪方案，將衝擊中產階級與小商家。

州長表示，賓州目前稅制不公，工薪及低收入家庭與富人稅率相同，新冠疫期再次暴露此缺陷，富者更富，窮者更窮，因此提議修改稅法，個人薪資稅率從3.07％升至4.49％，約三分之一居民將因此加稅，單身年收入不滿4萬9000元，夫妻6萬4000元以下者可減稅，單身抵稅額1萬5000元，合報3萬元，每名撫養者抵1萬元，約67％居民將因此獲減稅或維持不變。

州長指，2021年全美已有29州及華府最低時新高於聯邦標準的7.25元，但賓州已在此數字原地踏步十年。提議也包括今年7月起將最低時新調升至12元，之後每年漲0.5元至2027年15元。並由天然氣開採稅撥款，分十年投入30億元，提升新冠疫情後的就業資源。

過去六年，賓州扭轉刪減教育預算趨勢，為公校教育增撥15億元，新財年計畫再投入13億元，將參考學生人數、社區稅收高低等，調整資助。也將額外撥款8700萬元支持幼兒日託，2億元於特殊教育，並為公立學前班增3270個名額。並提議將教師基本年薪增至4萬5000元。

州長也期待議會兩黨加緊合作，通過包含娛樂大麻合法化、司法系統改革、減少專業執照申請限制等法案。

教育 預算 賓州

上一則

全美多雪城市 麻州伍斯特排第一

下一則

嗑藥男闖空門 大白天全裸被錄下

延伸閱讀

全美多雪城市 麻州伍斯特排第一

全美多雪城市 麻州伍斯特排第一
緩解疫情 州長宣布撥款9200萬

緩解疫情 州長宣布撥款9200萬
想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座
喊罷免加州州長紐森 多位共和黨人要選州長

喊罷免加州州長紐森 多位共和黨人要選州長
「還要六星期vs.早春在眼前」 春天何時到？ 賓州、紐約土撥鼠不同調

「還要六星期vs.早春在眼前」 春天何時到？ 賓州、紐約土撥鼠不同調
美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死

美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家
拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山

眾院通過預算 加速處理紓困案 23日有望強渡關山