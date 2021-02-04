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費城22日增設6大型注射站 超市藥房提供75歲打疫苗服務

記者呂賢修╱綜合報導

民間包攬經營疫苗站Philly Fighting COVID爆發醜聞結束合作後，費城市府宣布，因應聯邦加速撥發疫苗，本月將增設六處大型新冠疫苗注射站，超市及藥房也將開始為75歲以上老人施打。衛生局長Thomas Farley 表示，由於目前疫苗仍不足，年輕及健康人群接種疫苗仍需等數周。

市長肯尼表示Philly Fighting COVID涉嫌出售預約者個資及私相授受疫苗的事件仍在調查，市府將重新建立公眾對分配制度信心、加速施打疫苗，確保族裔公平接種為優先。

符合費城1B優先資格的75歲以上老人及高危群體、警消、教師、民生必需員工等，約有40萬人，但目前仍只能施打每周2萬劑第一劑，衛生局長指將維持1B數月，才會放寬到下一優先。監獄工作人員正接種，很快會對囚犯施打，公共運輸員工也將施打。市府仍在尋找老師集體施打的場地。

目前醫院已開始為符合年齡及病史的病患施打，但速度不如先前接種醫護人員。市府督促醫院開設大型站點，加速施打儲存的疫苗。

市府管理的六處站點，三處用於第一劑、三處第二劑，預計2月22日上路，已在市府官網登記的居民，當符合優先資格時會收到預約提醒。

市長表示，會盡力向聯邦爭取更多疫苗，周三開始對經由 Philly Fighting COVID接種地一劑者施打第二劑，正逐一聯絡。藥房也開始對75歲以上居民進行預約，之前在市府官網登記者，一旦有名額會收到預約連結，但不可外洩。

ShopRite藥房將有三處站點，Walgreens則有20處，前者仍在施打醫護人員，本月有望施打其他群體。

符合資格但無法上網登記預約者，可打熱線215-685-5488。

在新州，CVS藥房2月11日起將開放27處站點，開始接收聯邦撥發的疫苗，其他藥房也將加入。符合資格的居民，必需先在CVS.com登記，最早2月9日開放，熱線800-746-7287。

疫苗 費城 監獄

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