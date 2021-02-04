新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站

新州放寬餐館堂食容量上限。(美聯社)

疫苗 開打，新增確診及住院人數漸減，美式足球超級杯周末前夕，新澤西州 長墨菲3日宣布，餐館、健身 房、遊樂場、賭場、理髮、美甲等室內商業空間容量上限，5日早8時起，從25％提升至35％；原晚間10時後室內餐飲需打烊的規定也取消，室內餐飲仍禁止使用吧台座位，地方政府可要求餐館等場所夜間禁營業，以不早於8時為限。室內宗教聚會、婚禮、喪禮、政治活動容量限制也增至35％，最高150人。以上均須維持社交距離。

墨菲於3日疫情簡報也表示，因應聯邦增撥疫苗，新州與Rite Aid及CVS兩大型連鎖藥房合作，最快下周開始增設更多施打站點，方便社區居民就近接種。CVS周二已宣布，11日起有27間分店將施打疫苗，符合優先資格者9日起可透過其官網Cvs.com查詢開放地點及預約，電話(800) 746-7287，僅接受預約，無現場排隊服務。Rite Aid則暫未公布計畫。

CVS表示，部分已知的站點包括Brigantine、Edison、Elizabeth、Flemington、Green Brook、Hoboken、North Bergen、North Plainfield、Princeton、Seaside Heights、Stanhope、Union、Voorhees,、West Orange。

州長同時宣布，將與社區合作，把宗教場所、社區中心納入疫苗施打地點，此舉將有助移民及少數族裔加快接種，就像去年對不同社區引入檢測資源一樣。聯邦急難管理局(FEMA)將協助相關計畫。澤西市的非洲裔社區中心Bethune Life Center已開始協助注射，可為範例。該市近四周獲得近2000劑疫苗。州長強調，開放更多場地不是問題，前提是疫苗供應充足，他也呼籲居民保持耐心。