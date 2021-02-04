我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

新州放寬室內容量限制 2大連鎖藥房增設注射站

記者呂賢修╱綜合報導
新州放寬餐館堂食容量上限。(美聯社)
新州放寬餐館堂食容量上限。(美聯社)

疫苗開打，新增確診及住院人數漸減，美式足球超級杯周末前夕，新澤西州長墨菲3日宣布，餐館、健身房、遊樂場、賭場、理髮、美甲等室內商業空間容量上限，5日早8時起，從25％提升至35％；原晚間10時後室內餐飲需打烊的規定也取消，室內餐飲仍禁止使用吧台座位，地方政府可要求餐館等場所夜間禁營業，以不早於8時為限。室內宗教聚會、婚禮、喪禮、政治活動容量限制也增至35％，最高150人。以上均須維持社交距離。

墨菲於3日疫情簡報也表示，因應聯邦增撥疫苗，新州與Rite Aid及CVS兩大型連鎖藥房合作，最快下周開始增設更多施打站點，方便社區居民就近接種。CVS周二已宣布，11日起有27間分店將施打疫苗，符合優先資格者9日起可透過其官網Cvs.com查詢開放地點及預約，電話(800) 746-7287，僅接受預約，無現場排隊服務。Rite Aid則暫未公布計畫。

CVS表示，部分已知的站點包括Brigantine、Edison、Elizabeth、Flemington、Green Brook、Hoboken、North Bergen、North Plainfield、Princeton、Seaside Heights、Stanhope、Union、Voorhees,、West Orange。

州長同時宣布，將與社區合作，把宗教場所、社區中心納入疫苗施打地點，此舉將有助移民及少數族裔加快接種，就像去年對不同社區引入檢測資源一樣。聯邦急難管理局(FEMA)將協助相關計畫。澤西市的非洲裔社區中心Bethune Life Center已開始協助注射，可為範例。該市近四周獲得近2000劑疫苗。州長強調，開放更多場地不是問題，前提是疫苗供應充足，他也呼籲居民保持耐心。

新州將增設疫苗站點，方便居民就近接種。(美聯社)
新州將增設疫苗站點，方便居民就近接種。(美聯社)

疫苗 新澤西州 健身

上一則

第4例！維州再增1例英國變種病毒

下一則

麻州本周增12萬個新冠疫苗預約名額 下周再添2.1萬個

延伸閱讀

新州放寬商業活動及聚會室內容量上限

新州放寬商業活動及聚會室內容量上限
線上州考行得通？新州教師工會爭取免試

線上州考行得通？新州教師工會爭取免試
預約混亂…疫苗站狀況多 新州熱線伸援

預約混亂…疫苗站狀況多 新州熱線伸援
新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查

新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查
新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

新州疫苗不夠 嬌生成最大希望
山羊、獵犬當市長 為佛蒙特小鎮募款

山羊、獵犬當市長 為佛蒙特小鎮募款

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟