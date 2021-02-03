生活過不下去？疫情使離婚更簡單

離婚案件因法院線上開庭被簡化。(美聯社)

新冠疫情 使許多本就不幸的婚姻陷入更深的泥淖，但是為了防疫，新澤西州 的離婚程序變得更簡單，成本和時間也相對減少。

克蘭福德(Cranford)塞登家庭法(Seiden Family Law)創始合夥人謝麗爾·塞登(Sheryl Seiden)說，疫情使新州 離婚成本降低，時間也顯著減少，「離婚夫婦無需花幾個小時準備和驅車前往法院，也不必花費數小時排隊等候。」

目前新州大多數法院的程序通過電話、Zoom或Microsoft Teams進行，原本可能花費三小時的法庭過程，現在一般僅需要一小時。離婚過程也不那麼令人生畏和情緒化，一些痛苦場景在電腦螢幕後不容易呈現。

此外，訴訟雙方也無需請一整天的假，只需要安排一兩個小時，即可完成線上開庭；然而，如果需要調解，仍可能要耗費兩三個小時。但在疫情之前，離婚當事雙方常不得不花整整一天的時間。

離婚律師的工作也變得更加高效。由於無需等待法庭延誤，以及避免了出差時間，他們有更多的時間來加快案件處理速度並接新客戶。

塞登表示，希望法院在疫情過後能保留這些新技術，以降低成本和提高效率。