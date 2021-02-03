我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

生活過不下去？疫情使離婚更簡單

記者謝哲澍／新澤西州報導
離婚案件因法院線上開庭被簡化。(美聯社)
離婚案件因法院線上開庭被簡化。(美聯社)

新冠疫情使許多本就不幸的婚姻陷入更深的泥淖，但是為了防疫，新澤西州的離婚程序變得更簡單，成本和時間也相對減少。

克蘭福德(Cranford)塞登家庭法(Seiden Family Law)創始合夥人謝麗爾·塞登(Sheryl Seiden)說，疫情使新州離婚成本降低，時間也顯著減少，「離婚夫婦無需花幾個小時準備和驅車前往法院，也不必花費數小時排隊等候。」

目前新州大多數法院的程序通過電話、Zoom或Microsoft Teams進行，原本可能花費三小時的法庭過程，現在一般僅需要一小時。離婚過程也不那麼令人生畏和情緒化，一些痛苦場景在電腦螢幕後不容易呈現。

此外，訴訟雙方也無需請一整天的假，只需要安排一兩個小時，即可完成線上開庭；然而，如果需要調解，仍可能要耗費兩三個小時。但在疫情之前，離婚當事雙方常不得不花整整一天的時間。

離婚律師的工作也變得更加高效。由於無需等待法庭延誤，以及避免了出差時間，他們有更多的時間來加快案件處理速度並接新客戶。

塞登表示，希望法院在疫情過後能保留這些新技術，以降低成本和提高效率。

疫情 新州 新澤西州

上一則

冷鋒面再襲華府！7日後可能再降2場雪

下一則

北卡將停發帶有南軍旗幟標誌車牌

延伸閱讀

雪大風小 新州僥倖躲過停電噩夢

雪大風小 新州僥倖躲過停電噩夢
什麼！廣州本月離婚預約名額已滿？民政局回應了

什麼！廣州本月離婚預約名額已滿？民政局回應了
新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣

新商機 ! 黃牛代搶離婚名額 每單600人民幣
曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商
裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬

裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬
婚禮音樂正中紅心？她愛上自己的婚禮DJ 離婚後再嫁他

婚禮音樂正中紅心？她愛上自己的婚禮DJ 離婚後再嫁他

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任