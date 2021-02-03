疫期通行費收入大減 新賓過橋擬漲價

管理八座橫跨新州、賓州收費橋梁的德拉瓦河過橋費委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)1日宣布，因新冠疫情 居家上班，出行者變少，過橋費收入大減，提議今年及2024年分兩階段調漲通行費。

委員會月前剛通過2021年預算 案，並表示不會漲價，但突然改變心意。提案若於3月底過關，4月3日起便可實施。此外，現行E-ZPass 折扣預計於2024年之前取消。

今年提案一般小客車E-ZPass從1元增至1.25元，現金費率則從2元調為3元。每月過橋16次以上的通勤折扣可能從40％減至20％，且2024年開始取消。受影響的橋梁包括：Trenton-Morrisville (Route 1)，New Hope-Lambertville (Route 202)，I-78, Easton-Phillipsburg (Route 22)，Portland-Columbia (Routes 611, 46, 94)，Delaware Water Gap (I-80)，Milford-Montague (Route 206)。

2019年新啟用的Scudder Falls (I-295)橋，無現金收費，1.25元E-ZPass不變，但車牌拍照過路費從2.6元增至3元。

卡車、巴士、拖車等費率也有調整，網址：www.drjtbc.org/newtolls。