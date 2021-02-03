費城返校觀望中 先加強校園檢測頻率

費城學區有意本月開放首波返校。(美聯社)

費城 12萬學生去年3月因疫情 被迫居家上課後，雖然9月、11月皆曾嘗試重啟校園，但因疫情反撲、社區反對而取消。學區 總監近日再度嘗試，以2月22日學前班至2年級首批返校，教師8日提早返校準備為目標，獲得市長、市議會、學區委員會支持，但教師工會仍在觀望，尚未點頭；包含費城，目前許多返校的學區，在教師全數施打疫苗前，均暫以加強校園檢測頻率應對。

費城兒童醫院公衛政策中心主任David Rubin 指校園並非疫情高發區，建議開放校園。聯邦疾病防治中心數據顯示，5至17歲僅占全美確診數9％，兒童多數僅有輕微症狀或無症狀，而且也不像成人患者般易傳播病毒。費城許多私立學校已開放返校，目前有九起校園群聚傳播事件，標準為校內5％師生確診，或14天內有六名以上師生染疫，且無法舉證是校外感染。

但費城公校衛生在疫情前便長期受質疑，如無熱水、肥皂、通風設備等。教育官員強調不會使用不安全的校舍，費城教師工會主席Jerry Jordan則表示，在對校園安全有充足信心前，不會同意重啟校園，但未說明若校方無法證實能成功防疫，屆時工會將如何行動。

去年11月返校計畫開放登記時，學前班至2年級的家長三分之二選擇在家上課，這些學生2月也將無法返校，將優先當時選擇實體課的家長。

Johna Little的兒子讀一年級，雖有氣喘病令人擔心，但因一年在家，缺少社交互動，某些方面表現已落後。孩子讀四年級的Teresa Ko則不滿學校訊息模擬兩可，家長無法參與決策。J.R. King將女兒轉學至私校，不滿為何私校及郊區學校可返校上課，費城公校卻不能。

幼兒園教師Kate Sannicks-Lerner不滿疫苗上市後，教師突然被歸類為民生必須工作者，但之前薪資談判皆無此待遇。