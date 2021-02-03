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線上州考行得通？新州教師工會爭取免試

記者呂賢修╱綜合報導
新州教師工會高層指，州考無法滿足學童疫期主要需求。(美聯社)
新州教師工會高層指，州考無法滿足學童疫期主要需求。(美聯社)

新冠疫期學校遠距授課的成效一直存在爭議，新州教育廳上周悄悄對各學區發出通知，要求即便因疫情須採網上進行，仍應繼續準備春季州考(SLA)，新州教師工會高層現正努力爭取州府同意免除此次測驗。

該測驗去年春天因疫情爆發、學校停課而取消，但州府要求今年除非聯邦另有規定，3月應正常考試。近日，教育部通知各州，願意接受地方政府修改春季學測計畫。雖沒有承諾會准許再次取消考試，但歡迎不同意見。此外，原訂2月1日前須提出修改州考申請的期限也被延後。目前多州已表態有意選擇取消。

包含教師工會(NJEA)在內的新州主要教育團體代表，本周與教育廳代理廳長Angelica Allen-McMillan電話討論，指各學區忙於處理學生課業、社交、情緒等需求難以兼顧學測，希望州府向聯邦申請取消。教師工會主席Marie Blistan表示，眼前情況，至少對學童而言，州考無法滿足主要需求；校長工會主席Richard Bozza也指，收到大量電郵，無人支持州府決策，學區已收集大量學生表現評估資訊，可證明疫期造成的損失，現在需要報告途徑，而非另增評估。

州教育廳目前仍維持州長墨菲之前的立場，遵守聯邦規定。上周發出的指示，也指聯邦曾提醒各州不要預期能取消州考，因此要求學區、學校準備透過網路進行三至八年級的閱讀、數學，以及高中的學科測驗。教育廳發言人Mike Yaple本周重申上述方針，並持續關注聯邦進展。

疫期至今，各界都曾支持維持州考，或某種形式的測驗。州參議會教育委員會主席Teresa Ruiz要求學區、州府為教育負責，至少應有監督評量機制；州長墨菲則一直想改變標準化測驗，月前並下令疫期禁止以州考做為學生畢業標準。

教育部 學區 新州

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