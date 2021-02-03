我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

電力公司提早戒備 新州雪大風小 倖免斷電噩夢

記者呂賢修╱綜合報導
暴風雪中，新州躲過一次可能的斷電危機。(美聯社)
暴風雪中，新州躲過一次可能的斷電危機。(美聯社)

連續三天風雪，新賓部分地區降雪逾兩呎，陸空交通受阻，但新州老舊的供電網逃過一劫，未發生大規模停電。新澤西公用事業委員會(BPU)周二表示，高峰時僅約5000用戶停電，遠低於每逢天災動輒百萬戶斷電的常態。專家指，此次若最高風速再快5里，結果或將不同；此外，近日降雪較鬆，加上電力公司提早派員戒備，都是原因。

JCP&L為新州中部、北部110萬戶供電，此次累計1萬1000戶停電，包括Manchester一失控車輛撞上電線桿，造成2500戶斷電。多數斷電均為小範圍，且很快修復。公司發言人Mark Durbin表示，擔心8月熱帶風暴造成大量用戶停電的事件重演，此次從外州額外調來120人待命。8月風暴風速約70里，但此次最高陣風約50里，且多維持在20至40里，因此危害有限。最強風速周一下午在Point Pleasant海灘測得，為63里，若再高5里恐將往事重演。

Freehold氣象協會成員Steve DiMartino表示，另一原因是此次降雪多數較乾，不似濕雪易造成停電。此外，電力公司也修剪樹木，強化電網。新州最大、有230萬用戶的PSE&G表示，此次為約1萬4000戶搶修供電。

費城三天累計降雪8吋，破近五年紀錄。但清雪迅速，主要道路周三起恢復路邊停車，鏟雪的同時也將正常收垃圾，但原本收垃圾日為周一、二的居民，應等下周再拿出。

暴風雪中，新州躲過一次可能的斷電危機。(美聯社)
暴風雪中，新州躲過一次可能的斷電危機。(美聯社)

降雪 新州 熱帶風暴

上一則

冷鋒面再襲華府！7日後可能再降2場雪

下一則

北卡將停發帶有南軍旗幟標誌車牌

延伸閱讀

雪大風小 新州僥倖躲過停電噩夢

雪大風小 新州僥倖躲過停電噩夢
疫情效應 新州職場訴訟激增

疫情效應 新州職場訴訟激增
紐約長島應對大雪 電力公司調派數百員工待命

紐約長島應對大雪 電力公司調派數百員工待命
新州今冬風雪不斷 主因極地渦旋

新州今冬風雪不斷 主因極地渦旋
疫苗醜聞 新州醫院為權貴插隊接種

疫苗醜聞 新州醫院為權貴插隊接種
222人遺愛人間 新州去年器官捐贈創紀錄

222人遺愛人間 新州去年器官捐贈創紀錄

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任