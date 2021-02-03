電力公司提早戒備 新州雪大風小 倖免斷電噩夢

暴風雪中，新州躲過一次可能的斷電危機。(美聯社)

連續三天風雪，新賓部分地區降雪 逾兩呎，陸空交通受阻，但新州 老舊的供電網逃過一劫，未發生大規模停電。新澤西公用事業委員會(BPU)周二表示，高峰時僅約5000用戶停電，遠低於每逢天災動輒百萬戶斷電的常態。專家指，此次若最高風速再快5里，結果或將不同；此外，近日降雪較鬆，加上電力公司提早派員戒備，都是原因。

JCP&L為新州中部、北部110萬戶供電，此次累計1萬1000戶停電，包括Manchester一失控車輛撞上電線桿，造成2500戶斷電。多數斷電均為小範圍，且很快修復。公司發言人Mark Durbin表示，擔心8月熱帶風暴 造成大量用戶停電的事件重演，此次從外州額外調來120人待命。8月風暴風速約70里，但此次最高陣風約50里，且多維持在20至40里，因此危害有限。最強風速周一下午在Point Pleasant海灘測得，為63里，若再高5里恐將往事重演。

Freehold氣象協會成員Steve DiMartino表示，另一原因是此次降雪多數較乾，不似濕雪易造成停電。此外，電力公司也修剪樹木，強化電網。新州最大、有230萬用戶的PSE&G表示，此次為約1萬4000戶搶修供電。

費城三天累計降雪8吋，破近五年紀錄。但清雪迅速，主要道路周三起恢復路邊停車，鏟雪的同時也將正常收垃圾，但原本收垃圾日為周一、二的居民，應等下周再拿出。