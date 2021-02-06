悅滿樓 推出港式盆菜宴上乘珍饌 福氣滿盆

牛年新春即將來臨，悅滿樓特別推出盆菜宴，每盆佳餚匯聚山珍海味，由香港 大廚精心料理，歡迎來電預訂，喜氣洋洋過大年！

相傳盆菜源自宋代，一直是喜慶節日必備的特色美味，而後風靡於廣東沿海地區、香港乃至東南亞 地區。其中，當屬香港元朗圍村的盆菜最負盛名。一盆菜裡匯集百菜百味，共冶一爐，以 “和味”之道，寓意“團團圓圓”，“盆滿缽滿”的吉祥寓意。

此次，悅滿樓精心推出兩款盆菜宴：喜匯迎春盆菜、悅滿一品盆菜。喜匯迎春盆菜4-6位用$188，8-10位用$338。這一盆包羅萬象的美味，盛滿18種菜式：金元滿屋（蠔皇鮑魚）、心想事成（紅燒海參）、發財好市（ 髮菜蠔豉）、龍馬精神（薑蔥龍蝦）、穿金載銀 （油泡帶子）、嬌若游龍（香蔥明蝦）、年年有餘（香煎魚餅）、步步高升（蠔油鴨掌）、金雞報喜（當紅炸子雞）、得心應手（滷水豬手）、名列三甲（明爐燒鴨）、珠圓肉潤（彈牙魚丸）、豬籠入水（紅炆浮皮）、包羅萬有（可口蘿蔔）、竹報平安（美味枝竹）、遍地金錢（雞汁花菇）、笑口常開（新鮮紹菜）、萬事如意（爽脆雲耳）。

另一款“悅滿一品盆菜”4-6位用$288，8-10位用$498，同樣集合18種菜式：金元滿屋（蠔皇五頭鮑魚）、心想事成（紅燒海參）、發財好市（髮菜蠔豉）、龍馬精神（薑蔥龍蝦）、扶搖直上（原粒瑤柱脯）、嬌若游龍（油泡蝦球）、年年有餘（家鄉釀鯪魚）、步步高升（生扣鵝掌）、金雞報喜（當紅炸子雞）、得心應手（滷水豬手）、名列三甲（明爐燒鴨）、珠圓肉潤（彈牙魚丸）、豬籠入水（紅炆浮皮）、包羅萬有（可口蘿蔔）、竹報平安（美味枝竹）、遍地金錢（雞汁花菇）。

由此可見，一份盆菜中，灼、炆、燒、燜、煎、炒等美味都有，滿足感不言而喻。當擺好的盆菜澆上鮑魚汁，再一次煮開後，香氣四溢，讓港式粵菜的精巧與智慧完美彰顯。

除了充滿節日氣氛的盆菜宴外，悅滿樓還精心準備了三款可供10位用的春茗宴：如意吉祥宴$398、金玉滿堂宴$538、新春帝皇宴$888。每款春茗宴皆含有生猛海鮮、粵式小炒、美味主食和精美甜品等，十分超值！

在此，提前恭祝朋友們牛年大吉，家肥屋潤！歡迎致電了解及訂餐：732-855-7600，悅滿樓地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001（超大停車場，方便停車）。堂吃外賣，無任歡迎。