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萬家燈火映團圓 林宮特供多款私房台菜賀新春

新澤西訊

  新春之際,座落在新州Morristown的林宮台菜特供古早味辦桌菜。佛跳牆,烏魚子, 臺灣肉粽,古早味筍乾封肉, 鹵豬手,春節特供高粱酒香腸,手工韭菜盒子,吉利雙魚等,還有豬腳麵線送壽星（僅限堂吃）！目前還啟動了團購的活動計畫, 凡滿足訂購數量林老闆親自擔任送貨服務，歡迎致電林宮台菜973-998-5057瞭解更多詳情！

  “您吃健康快樂就是我們最大的收穫”,林宮台菜餐館的老闆林先生幾十年來來秉持著這個理念為大家提供新鮮的有機蔬菜和美味菜品！保證餐館裡的食材健康新鮮，還把它們合理健康的運用起來，做出一系列的養生飲品！由農場特供的真正土雞烹飪的三杯活殺土雞、麻油雞,只需$29.95/半隻（提前預訂），即可享受味美超值的雞中極品！

  拋舍城中雜，至此人間畫，一道道小巧的臺灣美食令您感受到久違的歡樂。林宮還有各式海鮮、臺灣土雞、老鼠斑、土魠魚羹、雞卷、甜不辣、自製魚丸、XO醬海鮮、烤魚下巴、絲瓜麵線、薑蔥炒小魷魚、清蒸蔭豉蚵仔、現剖鮮蠔、清蒸魚、瓠瓜煎、苦瓜釀肉、苦瓜鹹蛋....等等，樣樣都爽口入味，無一不是色香味齊全，讓食客回味悠長。

  不僅如此，林宮自產美味的有機蔬菜，是遵從最自然古法的種植方式，從選擇菜地的種植土到肥料的製作絕不含糊。為了不施以化學肥料，林先生特意從魚市場買來大量的魚骨、魚肉等制做菜地肥料，為的就是自然有機的栽種，又保證蔬菜有豐富的肥料支持。日復一日，天天細心呵護，澆水施肥，蔬菜各個長得是鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，流連其中，真是恍惚悠然見南山的美好田園景象。林宮地址： 40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場) ，歡迎來電預訂，共享美食！

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