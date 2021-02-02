疫情效應 新州職場訴訟激增

新州疫情相關職場訴訟居高不下。(美聯社)

全美職場訴訟律所Fisher Phillips統計顯示，截至1月底全美有1400多起工作場所涉及疫情 的訴訟。若按人口平均數，新澤西 的人均與疫情相關的訴訟案件居全美第一，共有195起。

去年3月疫情爆發以來，新州 相關的職場訴訟激增。律師雅各布(Cynthia Jacob)表示，進入新年後相關的訴訟案件還在增加。一方面是雇員爭取安全措施和要求遠程工作，另一方面是雇主在經濟衰退的情況下掙扎求生。

百賽克(Passaic)聖瑪麗醫院(St. Mary's)人力資源經理、66歲的Abbe Dolobowsky患有哮喘和腎臟疾病，疫情期間她要求在家遠程工作，但醫院要求她到辦公室上班或休無薪假。幾經要求，醫院最終同意她休病假；今年1月，她以醫院歧視她有病為由提起訴訟。

羅格斯大學法學院勞動和就業教授海德(Alan Hyde)指出，新州勞資訴訟人均數量全美第一，主要因為州法對勞工有各種保護，例如員工保護法案(Conscientious Employee Protection Act)，雇主不得強制員工參與具有健康風險的勞動，雇主也不得以此為理由解雇員工。

州長墨菲疫期簽署一系列行政命令，包括雇主需為員工提供口罩，在工作場所保持六呎距離，並定期對設備進行消毒。員工舉報雇主違反行政命令，雇主不得因此解雇或懲罰。

海德表示，新澤西和加州有全美最廣泛的舉報人保護法。對於涉及解聘的案件，很多律師會以分成的付費方式(通常40%)接下案件。而在其他州，勝率微乎其微，沒有高額預付款，律師甚至不願接案。

新州越來越多訴訟是雇主拒絕員工在家工作的要求後被告。海德表示，過去新州法官一般不會支持雇員，因為對疫情本身的恐懼不能作為在家工作的充分理由。但當遠程工作普及，態度也在變化。尤其是對有病和有殘疾的員工，雇主應提供「合理的便利」(Reasonable Accommodations)。

新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)主席Michele Siekerka稱，雇主亦應該得到保護，因為要遵守政府的衛生安全要求。他呼籲建立疫情受害者補償基金，以彌補雇主遭受的商業損失和追責。