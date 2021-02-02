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國會暴動影響 賓州再提案強化控槍

記者呂賢修╱綜合報導
華府國會暴動引發新一波控槍立法。(美聯社)
華府國會暴動引發新一波控槍立法。(美聯社)

川普支持者國會暴動事件後續效應，賓州控槍法規再度引發重視，反槍者呼籲修法禁止攜槍進入政府建築，目前州議會已有兩項相關法案待審。

賓州州府目前禁止地方政府立法限制持有、運輸槍枝、子彈，意即市鎮等議會無權禁止攜槍者進入政府建築。控槍組織「賓州停火」(CeaseFire Pennsylvania)支持民主黨參議員Maria Collett 及Carolyn Comitta提案授權地方政府禁止攜槍者進入政府建築，兩人分別代表公鹿郡、徹斯特郡。北漢普頓民主黨州參議員 Lisa Boscola則提案，要求全州所有政府建築實施限槍令，攜槍者應將槍枝寄放在入口處，反對者則指新提案違反其憲法第二修正案保障的擁槍權。

蘭開斯特前市長Rick Gray以2013年羅斯(Ross Township)市府辦公室槍擊事件為例，強調槍枝、暴力無助強化民主，若有嚴格法規，原可避免該事件。「賓州停火」執行長CeaseFire Pennsylvania指市議會最瞭解地方民意，應有權立法控槍。

國會暴動事件引發全美地方政府警惕，以密西根州為例，共和黨主導的州參議會多數黨領袖Mike Shirkey表示支持禁止在州首府公開攜槍，民主黨則希望室內禁槍。但在德州，首府可公開攜槍，包含議員也帶槍開會，共和黨州參議員Briscoe Cain則表示，相信會有更多議員攜槍自衛。

賓州 民主黨 參議員

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