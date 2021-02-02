竄改、盜領支票 費城郵筒竊賊猖獗

費城警方已逮捕多名郵筒竊賊。(美聯社)

費城 郵筒竊賊猖獗，近三個月十餘起案件，因竄改、盜領支票 ，民眾損失金額約10萬元。警方指由於郵筒並無損壞，竊賊應有鑰匙。近期報告指郵局人員保管鑰匙不負責任，屬系統性失職；工會則說因人手不足，無力監督。警方已逮捕三名嫌犯，一人遭控支票詐欺，但未知背後犯罪組織。郵政 調查辦公室(Postal Inspection Service)提醒，裝有支票的信件，應盡量在郵差來之前投入郵筒。

許多費城居民反映，向郵政調查辦公室報案後如石沉大海。當局發言人George Clark表示近期西費城郵件失竊較嚴重，已根據報案累積線索，希望辨認嫌犯，但無準確案件數統計，也無追蹤案件進度的系統。

調查人員指，竊賊常用伎倆是洗掉支票上的墨水，竄改收款人及金額，用提款機、假帳戶存入提領現金。歹徒並用偷來的個資，偽造駕照、銀行卡等，許多人損失逾萬元。也有人寄出一張25元捐款支票，卻被盜領1800元。多數情況，銀行會承擔損失。

郵局員工表示，竊賊過去用黏膠、繩索直接從郵筒「釣魚」，但郵筒開口縮小後，轉而改用鑰匙。一種稱為「弓箭鑰匙」(arrow key)，可按郵遞區號打開所有郵筒、郵箱，郵差每天取用都需簽名。工會指，因預算、人手刪減，加上許多人疏忽未追蹤鑰匙下落。調查辦公室則表示，鑰匙的總數不明，損壞、失竊也未依規定報告。執法人員指，該鑰匙黑市價格1000元，也有歹徒攻擊郵差搶鑰匙。