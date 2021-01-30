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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

預約混亂…疫苗站狀況多 新州熱線伸援

記者謝哲澍／新澤西州報導
州長墨菲29日訪查博根郡疫苗中心。(美聯社)
州長墨菲29日訪查博根郡疫苗中心。(美聯社)

新州依聯邦紀錄已收到123萬劑新冠疫苗，約72萬4000人已接種，其中61萬人為第一劑。州府預計未來三周有望從聯邦收到13萬劑。六處大型施打站、超過200個一般站點已開放，但也頻傳混亂情況。因此，州長表示，本周日開始，州府疫苗熱線將協助民眾預約第二劑注射。

南澤西羅文大學(Rowan College of South Jersey)大型接種站發生技術故障，導致預約受阻。格羅契斯特(Gloucester)郡政府官員Chad Bruner則表示，許多居民的預約被系統取消，但員工仍為他們接種了疫苗，沒有讓居民白跑一趟。

墨菲說截至周五，沒有其他大型疫苗接種站受到影響的報告，他鼓勵所有被取消預約的居民，積極與接種站聯繫，以便儘快重新安排預約時間。州府疫苗熱線：(855)568-0545，每天早8時至晚8時，提供多語言服務。州府疫苗訊息網址：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。

新州1月新冠死亡人數已達2274人，為去年5月至今新高，最新確診率為8.37％，傳染率連續三天低於1為0.91％，顯示疫情正緩和。墨菲並宣布延長跨州運動競賽禁令。

賓州當日報告9643例新增確診，單日159人染疫死亡。費城已為12萬6875人次接種疫苗，人均疫苗接種率排在全美大城市的第四位。

然而高效率無法掩蓋Philly Fighting COVID組織曝出的醜聞。在執行長Andrei Doroshin承認監守自盜，違反規定為友人優先提供疫苗後，費城市長肯尼(Jim Kenney)對此表示失望，並指市府僅為該機構提供了6%的疫苗。市議會表示將為此事件召開調查聽證會，州眾議院則有多名費城選區民主黨議員要求是衛生局長Thomas Farley下台。

肯尼表示市政府在終止與該組織的合作關係後，將為另一個機構Black Doctors COVID-19 Consortium提供更多疫苗。

Philly Fighting COVID組織年僅22歲的執行長Andrei D...
Philly Fighting COVID組織年僅22歲的執行長Andrei Doroshin承認違反規定為友人優先提供疫苗。(美聯社)

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