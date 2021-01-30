費城龍捲風風險 高過奧克拉荷馬、堪薩斯

聯邦急難管理局公布天然災害區域風險指數。(美聯社)

全美多地近日連遭風暴、龍捲風 侵襲，近1億人受影響。聯邦急難管理局(FEMA)日前針對常見18種地震、颶風、龍捲風、淹水等天然災害，估算全美3000多個郡的風險，指加州 洛杉磯郡風險指數最高。但費城、紐約市 、新州哈德遜郡，屬龍捲風風險最高的五地名單，甚至高於常受侵害的奧克拉荷馬、堪薩斯。

FEMA解釋，計算方式並非某類天災在該地發生頻率，而是因上述三處均人口稠密，且有大量低收入居民、高單價地產，最重要的的是防災準備不足，一旦發生龍捲風，災情對居民的衝擊將特別嚴重。

依紀錄，奧克拉荷馬郡1950年至今發生120次龍捲風，包含1999年有36人因此喪命，但龍捲風風險僅排第120名。南卡大學天災研究中心主任Susan Cutter 指，風險最高的前五地均為頻率低，但即便是小型龍捲風，損失都將十分重大，建議應調整防災觀念，重視發生頻率較低的天災類別，如近年的珊迪颶風、2011年的龍捲風等。

FEMA天災高危地區前十名，除洛杉磯郡外，尚有紐約市的布朗士、曼哈頓、布魯克林三區，以及費城、邁阿密、達拉斯、聖路易斯、加州的Riverside、San Bernardino兩郡。最低者包括華府市郊Loudoun郡、匹茲堡、波士頓市郊、紐約長島等。