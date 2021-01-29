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新州參議會提案：保險公司不得拒絕器捐者投保

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西州參議會日前通過一項法案，要求保險公司不得因為投保者註冊器官捐獻，而拒絕為其提供健康或人壽保險，以此鼓勵更多居民捐贈器官。該法案需得到州眾議會表決，通過後交由州長墨菲決定。

法案由民主黨議員Carol Murphy、Daniel Benson和Valerie Vainieri Huttle共同發起，指有10萬9000多名美國人在等待挽救生命的器官移植，因此找到並鼓勵更多人成為捐贈者，並進行政策支持至關重要。

聲明稱這項法案將確保捐助者得到公正的待遇，不必因為其捐助者身分而冒險失去保險，「我們應該感謝捐助者犧牲自己的一部分來拯救他人，而不是因其決定而受到不公正的懲罰。提供這些保護是鼓勵捐贈者的一種方式。」

根據該法案，禁止人壽、健康和長期保險提供者歧視器官捐贈註冊者，或者那些打算捐贈器官的人。但一項修正案允許保險公司可以因此調整保費

新州已經為部分器官捐贈者提供了減稅和帶薪休假；全美許多州也通過類似法案，來彌補一系列停滯不前的聯邦法律，為捐助者提供保護。

新澤西州活體器官捐獻者Jason Nothdurft在眾議會金融機構和保險委員會(Financial Institutions and Insurance Committee)聽證時稱，只有一個腎臟並不會影響健康，科學證明不會有更大的風險。

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