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222人遺愛人間 新州去年器官捐贈創紀錄

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西共用網路(New Jersey Sharing Network)統計顯示，新州去年共有222人捐獻器官救助他人生命，這一數字創下歷史新高。新州去年共進行572起救活患者的器官移植手術，但仍有許多人正在等待移植。

共用網路總裁兼首席執行長Joe Roth指出，新州過去十年器官捐獻人數不斷上漲38%。受疫情影響去年無法展開實體推廣活動，不得不採取網路宣傳，他特別感謝慷慨的捐助者以及醫護人員，使新州器官捐贈者的註冊數量增加了14%。

新州的器官捐贈數高居全美前列。根據美國國家捐贈者註冊處(National Donor Registry)統計，紐瓦克(Newark)，澤西市(Jersey City)、愛迪生(Edison)、櫻桃山(Cherry Hill)和月桂山市(Mount Laurel)躋身全美前十。

新州最常見的器官捐贈者，往往是頭部遭到致命創傷，但身體器官依然完好；一般來說，一名捐獻者可提供四個器官，包括一個肝臟和兩個腎臟。

腎臟是捐贈最多的器官，也是等待移植的最多對象。2020年共用網路收到包括339個腎臟用於移植，另有124個肝臟、50個心臟、45個肺和14個胰腺。

去年疫情爆發後，疫情限制全美器官捐贈和移植，特別是在新澤西，許多醫院被迫4、5月暫時中止常規醫療、擇期手術和器官移植。

共用網路要求捐贈者須確保新冠檢測結果呈陰性，也引發一些爭議。Joe Roth表示，該機構在疫情期間從未關閉或停止運營，然而其他州一些移植中心不願前往新澤西，獲取這些器官並將其帶回。

此外，新州還有4萬6462例組織和眼部捐贈者；組織捐贈包括眼角膜，心臟瓣膜、皮膚移植和骨移植，韌帶和肌腱。

儘管新州的捐獻情況進步，但美國的器官供給依然長期存在嚴重不足，還有4000人正在等待可移植的器官，每三天就有一名等待者死亡。Roth表示，一個器官捐獻者最多可以挽救8人的生命，而一個組織捐獻者可以延長至少75人的生命。

願意登記作為器官捐獻者，可前往當地汽車監理委員會(MVC)辦事處，或上網：NJSharingNetwork.org。

新州 疫情 新澤西

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