賓州參議會通過9億紓困案 學校、旅遊業、付不出房租居民將受惠

賓州參議會通過9億多元紓困案，州長若批准， 餐館等小商家將受惠。(美聯社)

賓州參議會27日不記名投票通過一項立法，將分配9億1200萬元資金援助遭疫情 衝擊的學校、旅遊業，以及幫助無力支付房租或水電費的居民。該法案將在州眾議會表決，如通過則需得到州長沃爾夫的批准。

根據法案，大部分資金源自國會此前通過的9000億紓困 案。其中的1.45億元是工人補償基金(worker's compensation fund)的儲備金，沃爾夫上月曾要求立法者將為遭受疫情打擊的企業提供幫助。這筆資金將通過郡政府分配，商家最高可獲5萬元，包括酒吧、餐館和酒店。

5.7億元中的大部分資金將根據人口分配給各郡，以幫助無力承擔房租或水電費的居民，房東和房客皆有資格申請。其餘的1.97億元將分配給未獲得上個月聯邦紓困經費的教育機構，大部分為私立學校。

賓州28日報告6036例新增新冠病毒感染確診病例，單日198人染疫死亡。統計顯示該州約52萬人已接種首劑疫苗 。民營機構Philly Fighting COVID執行長Andrei Doroshin承認監守自盜，違反規定為友人優先提供疫苗，「我將悔恨終身，但這並非機構的錯誤。」

新州當日報告3962例新增新冠病毒感染確診病例，單日82人染疫死亡。衛生廳數據顯示全州21個郡連續第十周處於橘色高風險(high risk)狀態，病毒傳播情況並未緩解，但住院人數有所下降。

截止28日，新州總共為55萬7175人接種首劑疫苗。州長墨菲稱戰勝疫情的曙光初現，「但現在民眾仍需保持警惕，遵守防疫規定。」