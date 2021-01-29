我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

賓州參議會通過9億紓困案 學校、旅遊業、付不出房租居民將受惠

記者謝哲澍／綜合報導
賓州參議會通過9億多元紓困案，州長若批准， 餐館等小商家將受惠。(美聯社)
賓州參議會通過9億多元紓困案，州長若批准， 餐館等小商家將受惠。(美聯社)

賓州參議會27日不記名投票通過一項立法，將分配9億1200萬元資金援助遭疫情衝擊的學校、旅遊業，以及幫助無力支付房租或水電費的居民。該法案將在州眾議會表決，如通過則需得到州長沃爾夫的批准。

根據法案，大部分資金源自國會此前通過的9000億紓困案。其中的1.45億元是工人補償基金(worker's compensation fund)的儲備金，沃爾夫上月曾要求立法者將為遭受疫情打擊的企業提供幫助。這筆資金將通過郡政府分配，商家最高可獲5萬元，包括酒吧、餐館和酒店。

5.7億元中的大部分資金將根據人口分配給各郡，以幫助無力承擔房租或水電費的居民，房東和房客皆有資格申請。其餘的1.97億元將分配給未獲得上個月聯邦紓困經費的教育機構，大部分為私立學校。

賓州28日報告6036例新增新冠病毒感染確診病例，單日198人染疫死亡。統計顯示該州約52萬人已接種首劑疫苗。民營機構Philly Fighting COVID執行長Andrei Doroshin承認監守自盜，違反規定為友人優先提供疫苗，「我將悔恨終身，但這並非機構的錯誤。」

新州當日報告3962例新增新冠病毒感染確診病例，單日82人染疫死亡。衛生廳數據顯示全州21個郡連續第十周處於橘色高風險(high risk)狀態，病毒傳播情況並未緩解，但住院人數有所下降。

截止28日，新州總共為55萬7175人接種首劑疫苗。州長墨菲稱戰勝疫情的曙光初現，「但現在民眾仍需保持警惕，遵守防疫規定。」

疫情 疫苗 紓困

上一則

波士頓首位非裔警察局長突宣布退休 幕僚長將代理職務

下一則

簡訊要求提供身分證 新型失業詐騙莫上當

延伸閱讀

賓州衛生廳 新廳長上任

賓州衛生廳 新廳長上任
拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職
防極端份子滋事 賓州費城周二、周三加強戒備

防極端份子滋事 賓州費城周二、周三加強戒備
代理國安部長請辭 女軍官參與暴動 當局將徹查

代理國安部長請辭 女軍官參與暴動 當局將徹查
美國土安全部正審查中國TCL電子

美國土安全部正審查中國TCL電子
離任前可能大量炒人 川普差點開除FBI局長

離任前可能大量炒人 川普差點開除FBI局長

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…