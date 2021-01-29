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疫苗醜聞 新州醫院為權貴插隊接種

記者謝哲澍／新澤西州報導
亨特頓醫院疫苗接種。(Hunterdon Medical Center)
亨特頓醫院疫苗接種。(Hunterdon Medical Center)

全美包括新州在內的新冠疫苗一劑難求，但一些有權有勢者卻能插隊接種。新州「101.5新聞網」發布公開報告，指亨特頓醫院(Hunterdon Medical Center)為一些利益相關者提前提供疫苗，包括贊助者、董事、高管家屬等。

報告引用吹哨者消息稱，在新州還未開啟大規模接種計畫、疫苗僅限於醫護人員接種時，亨特頓醫院就為大約20名富裕的捐贈者、董事、高管和主管人員家屬接種，其中不乏他們的年輕子女，此舉違背新州的疫苗分配計畫。

根據報告，在去年聖誕前接種的「疫苗VIP們」，包括醫院總裁Patrick Gavin的妻子(56歲)、醫療系統總裁Jeffrey Weinstein的妻子(62歲)、女兒(28歲)；主任Rose Puelle的丈夫(62歲)、女兒(29歲)；首席疫苗官Geralyn Prosswimme的r丈夫(63歲)、女兒(30歲)。

醫院發言人Kathleen Seelig解釋稱，有些人之所以能夠接種疫苗，是因為醫院在一天結束時還有多餘的疫苗劑量，「在疫苗接種的早期，醫院藥劑師成功從每個小瓶中提取了比預期多的劑量，我們盡力確保這些劑量不被浪費。」

她表示醫院首先確保醫護人員接種，「如果給所有醫護人員接種後仍能提供足夠的劑量，那麼我們才立即與其他人接觸，首先包括醫院員工家屬，然後是志願者，其中包括一些董事會成員、社區成員和執行人員。」

醫院的解釋很難令人信服。根據報告，醫院曾在新州開啟大規模接種計畫前，就致信所有捐款者，鼓勵他們致電捐款部門主任Steve Lapiki來預約接種。直到新年過後，該醫院仍在為利益相關者接種疫苗，甚至優先於警消人員。

州長墨菲在疫情通報會上被問及該報告時，他說尚未閱讀該報告，但表示「不良行為者」可能會失去來自州政府的疫苗供應，「如果涉事機構像那樣胡鬧，那將影響他們未來繼續獲得的疫苗劑量。」

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