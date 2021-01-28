新州中國日獎學金揭曉 14華生獲獎

第7屆新州中國 日獎學金日前揭曉，14名即將踏上大學旅程的華裔學生，分別獲得象徵榮譽的獎狀和每人1000元獎學金，並期待在未來的大學生活中再創佳績。新州中國日主席林潔輝特別感謝評審委員和朋友們三十多年來不斷支持新州中國日所有活動，「尤其獎學金善舉，齊心一致培養優秀下一代，發揚中華文化於海外。」

今年受疫情影響取消頒獎典禮。評審委員會成員林潔輝、嚴欣鎧、胡運熹、胡世遠、周美章、Tom Mazzaccaro、Barbara Mazzaccaro、廖家碧、陳介福以及Peter Liu經過線上評審，最終確定14名獲獎者，比既定多2人。

大學獎學金獲得者包括：米子傑(steven Mi)、Kimmy Lin、Kyle Wang、徐星笛(Cindy Xu)、Tiffany Fang、鄭佳(Amy Zheng)、Edwin Chen、Tina Zheng、Jonah Liu、易元靜(Amy Yang)、 金悅(Ashley Jin)、倪昭逸(Alex Ni)、李昀珊(Janice Lee)以及Evan Song。

新州中國日助學金於2014年由主席林潔輝、嚴欣鎧出資創立，並得到華社支持；旨在鼓勵幫助更多華裔學子接受高等教育 ，積極參與傳播中華文化，成為中美教育和文化交流的使者，為中華文化的傳承做貢獻。本次特別贊助商包括林潔輝、嚴欣鎧和金門食品公司胡運熹、胡世遠。