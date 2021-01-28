我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查

記者謝哲澍╱新澤西州報導

新州女子監獄Edna Mahan Correctional Facility日前爆出虐待、毆打和性侵囚犯醜聞，令各界震驚。州長墨菲27日任命前州審計長Matt Boxer為特別調查員，許多立法者則呼籲州監獄系統負責人應立即下台。

30歲的阿吉拉·納爾遜(Ajila Nelson)從監獄接受新州先進傳媒(NJ Advance Media)電話採訪，描述一系列令人髮指的監獄職員虐待犯人的事件，並對企圖舉報的犯人進行瘋狂報復。兩名婦女，包括一名變性女子受傷嚴重，不得不暫時坐輪椅出行。

該監獄已有30名工作人員被停職，包括監獄長Sean St. Paul，他也被限制出行。州政府已確認對該事件正在展開刑事調查，但未提供任何細節，也無法確定具體受害者的人數。

墨菲表示，他對監獄所發生的事情感到震驚，「每個被拘留的人都應受到尊嚴和尊重的對待，我們必須永遠記住，女囚犯長期以來一直很容易受到虐待。調查報告應加緊完成，任何行為不當的個人將被追究全部責任。」

新州所有7名共和黨女議員發表聯合聲明，要求懲治局(Department of Corrections)局長引咎辭職。多數黨領袖洛瑞塔‧溫博格(Loretta Weinberg)也在信中寫道，該事件並非監獄首次失控，這樣的暴力行為必須被追究。

司法部此前的一份調查報告稱，該監獄對囚犯進行性虐待是「公開的秘密」。新州懲治局發言人目前暫無評論。

監獄 新州 性侵

上一則

失業→創業 馬州雙胞胎姊妹「疫」外成功

下一則

在家上班宜居地 麻州這個鎮擠進前十名

延伸閱讀

負債800萬元 新州近百年歷史遊樂園面臨法拍

負債800萬元 新州近百年歷史遊樂園面臨法拍
防疫規定放寬 新州返校人數漸增

防疫規定放寬 新州返校人數漸增
新州疫苗不夠 嬌生成最大希望

新州疫苗不夠 嬌生成最大希望
新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗

新州公衛緊急狀態再延 擬允許牙醫為民眾打疫苗
山羊、獵犬當市長 為佛蒙特小鎮募款

山羊、獵犬當市長 為佛蒙特小鎮募款

疫苗供給不足 新州擴大施打預約1天就爆滿

疫苗供給不足 新州擴大施打預約1天就爆滿

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點