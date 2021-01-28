新州女子監獄爆虐囚、性侵醜聞 州長下令調查

新州 女子監獄 Edna Mahan Correctional Facility日前爆出虐待、毆打和性侵 囚犯醜聞，令各界震驚。州長墨菲27日任命前州審計長Matt Boxer為特別調查員，許多立法者則呼籲州監獄系統負責人應立即下台。

30歲的阿吉拉·納爾遜(Ajila Nelson)從監獄接受新州先進傳媒(NJ Advance Media)電話採訪，描述一系列令人髮指的監獄職員虐待犯人的事件，並對企圖舉報的犯人進行瘋狂報復。兩名婦女，包括一名變性女子受傷嚴重，不得不暫時坐輪椅出行。

該監獄已有30名工作人員被停職，包括監獄長Sean St. Paul，他也被限制出行。州政府已確認對該事件正在展開刑事調查，但未提供任何細節，也無法確定具體受害者的人數。

墨菲表示，他對監獄所發生的事情感到震驚，「每個被拘留的人都應受到尊嚴和尊重的對待，我們必須永遠記住，女囚犯長期以來一直很容易受到虐待。調查報告應加緊完成，任何行為不當的個人將被追究全部責任。」

新州所有7名共和黨女議員發表聯合聲明，要求懲治局(Department of Corrections)局長引咎辭職。多數黨領袖洛瑞塔‧溫博格(Loretta Weinberg)也在信中寫道，該事件並非監獄首次失控，這樣的暴力行為必須被追究。

司法部此前的一份調查報告稱，該監獄對囚犯進行性虐待是「公開的秘密」。新州懲治局發言人目前暫無評論。